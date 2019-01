Region Handball-Experten glauben an deutsche Defensive

Handball-Experten glauben an deutsche Defensive

Region / Von Thomas Friedrich

Die Handball-WM beginnt - und der deutschen Mannschaft wird viel zugetraut.

Vor einer Flut an Gegentoren fürchtet sich kein deutscher Handball-Fan. Abwehr und Torhüter sind das Prunkstück der deutschen Mannschaft, darin sind sich die Experten einig. Auch die Handballer aus der Region. Jochen Schreitmüller, Sportlicher Leiter der FSG Donzdorf/Geislingen, hält die Torhüter und den Mittelblock für das „Beste, was das Turnier zu bieten hat“. Andreas Frey, Trainer des TV Altenstadt, glaubt, die deutsche Mannschaft könne dank starker Torhüter und starker Abwehr „die Probleme im Angriff korrigieren“.

Die Offensive ist der neuralgische Punkt im deutschen Spiel. Schreitmüller thematisiert die mangelnde Torgefahr von Mittelspieler Martin Strobel als besondere Schwäche. Wenn die deutsche Mannschaft morgen gegen Außenseiter Korea das Eröffnungsspiel bestreitet, muss sie gleich eine emotionale Welle erzeugen, auf der sie durch das Turnier reitet. Ein klarer Sieg gegen Korea sollte „die richtige Euphorie entfachen“ erwartet Steven Franzisi, Linksaußen der SG Kuchen-Gingen. Schreitmüller hofft, die Mannschaft möge sich „in einen Flow reinspielen“.

Die Zuschauer im Rücken können beflügeln, Frey setzt voll auf den Heimvorteil. Die Unterstützung von den Rängen sowie schnelle Gegenstoßtore durch in der Abwehr gewonnene Bälle sieht er als Schlüssel zum Erfolg. Franzisi warnt dagegen, den Heimvorteil überzubewerten. Die Erwartungshaltung der Fans könne auch lähmen, „vor allem, wenn es zu Beginn nicht läuft“. Schon allein deshalb sei ein klarer Sieg morgen gegen Korea so wichtig. Eine Zitterpartie mit nur einem Tor Vorsprung wäre für die erhoffte Initialzündung „sicher nicht so gut“, sagt Frey.

Der TVA-Coach und Franzisi halten den Titelverteidiger wieder für Titelanwärter Nummer eins. Auch ohne den verletzten Superstar Nikola Karabatic verfüge Frankreich über den stärksten Kader. Die hochtalentierten jungen Rückraumspieler „können Karabatics Fehlen kompensieren“, vermuten Frey und Franzisi unisono. Von Deutschland erwarten sie den Sprung ins Halbfinale, den Frey „als „tollen Erfolg“ bewertete. Zudem nennen beide Europameister Spanien sowie die skandinavischen Teams als stärkste Konkurrenten.

Schreitmüller kann sich mehr als nur das Halbfinale für die DHB-Auswahl vorstellen. Er glaubt an den großen Wurf und damit an die Wiederholung des Wintermärchens von 2007, als Deutschland bei der Heim-WM letztmals den Titel holte. „Die Jungs schaffen das wieder“, sagt der Geislinger, der Frankreich, Spanien und Co-Gastgeber Dänemark als Mitfavoriten sowie Norwegen als Geheimtipp betrachtet.