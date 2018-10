Fußball Die Aufgaben werden nicht einfacher

Kuchen / SWP

Manchmal gibt es Niederlagen, die tun richtig weh. Weil sie unverdient sind. Allerdings haben diese Niederlagen auch etwas Gutes: Sie spornen einen an. Eine Erfahrung, die der FTSV Kuchen am Donnerstag in der Fußball-Bezirksliga gemacht hat: Leidenschaftlich gekämpft, gut gespielt – und doch gegen den TSV Köngen verloren. 1:2 hieß es am Ende einer Partie, die genauso gut umgekehrt hätte enden können.

Nachdem Marco Gebhardt per Foulelfmeter den FTSV in Front gebracht hatte (4.), egalisierte Michael Rüttinger diese Führung in der 33. Minute. Kurz vor der Pause hatte der FTSV die Chance, durch Marius Schmiedel erneut vorzulegen. Der hatte gerade noch so vor Köngens Keeper Tom Hohlfeld einen Pass erwischt und wollte den Torhüter umkurven, als ihn zwei Gegenspieler von den Beinen holte. Doch statt Strafstoß ließ der Unparteiische weiterspielen. Die Vorentscheidung fiel in der 75. Minute, nach einem Kuchener Ballverlust an der Mittellinie, den Köngen am Ende durch Rafael Horeth zum 2:1 verwertete. Ärgerlich, dass diesem Treffer in der Vorbereitung eine nicht geahndete Abseitssituation vorausgegangen war. Ärgerlich auch, dass Kuchen unmittelbar vor Abpfiff eine Dreifachchance vergab: Eine Hereingabe von Jonas Ebner konnte Vincent Biegert nicht im Kasten unterbringen, im ersten Nachschuss traf Schmiedel einen Köngener Fuß, den erneuten Abpraller schoss Janis Lövesz dann über das Gehäuse. Damit war die Messe gelesen und Kuchens zweite Niederlage in Folge besiegelt.

Für FTSV-Coach Martin Braunmiller vor der Partie am Sonntag bei der SGM T/T Göppingen (15 Uhr) aber „kein Beinbruch. Wir haben gegen eine starke Mannschaft verloren, unsere Leistung war in Ordnung. Auch solche Spiele bringen uns weiter“. Denn, so postuliert Braunmiller: „Das Wichtigste bei uns ist, dass sich die Spieler weiterentwickeln. Dann stimmen bald die Ergebnisse wieder.“ Darum fordert Braunmiller für Sonntag eins: Gas geben, und zwar richtig. „Göppingen ist fußballerisch eins der besten Teams der Liga. Wir müssen eine hohe Laufbereitschaft zeigen und hart gegen den Ball arbeiten, um eine Chance zu haben.“