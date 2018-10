Handball Die Abwehr leistet zu wenig Widerstand

Donzdorf / Dennis Helmer

Eine erneut hohe Niederlage musste die HSG Winzingen/ Wißgoldingen/Donzdorf beim TSV Deizisau einstecken. Sage und schreibe 80 Tore fielen im Duell der Tabellennachbarn mit dem besseren Ende für die Gastgeber, der Oberliga-Absteiger gewann mit 44:36.

Dabei konnte die Mannschaft der Trainer Rascher und Bühler vor allem die ersten 30 Minuten noch offen gestalten, jedoch musste man wieder 19 Gegentreffer in der ersten Halbzeit hinnehmen, konnte aber im Gegensatz zu den Vorwochen seinerseits 16 erzielen. Auch in der zweiten Hälfte sollte das muntere Scheibenschießen weiter gehen. Deizisau baute die Führung erst mal aus und lag beim 22:17 mit fünf Toren in Front. Doch angeführt vom besten HSGler Fabian Schneider kämpfte sich Wi/Wi/Do heran und stellte beim 25:23 den Anschluss wieder her.

Bis zur 44. Minute hielten Nico Heilig und Co. den Abstand bei zwei Toren, ehe sich die Gastgeber in den letzten 15 Minuten Stück für Stück absetzen konnten. Der dünn besetzten Bank Tribut zollend, hatte die HSG nicht mehr viel entgegen zu setzen. Mit offenem Visier gelangen beiden Mannschaften in den letzten acht Spielminuten noch acht Treffer, sodass Deizisau beim 44:36 als verdienter Sieger vom Platz ging.

Nach 34 Gegentoren in Gmünd und 36 gegen Heiningen hat der TSV Deizisau mit 44 Treffern deutlich aufgezeigt, wo bei der HSG derzeit der Schuh drückt. Für das Trainerduo Rascher/Bühler gilt es, der Defensive wieder Leben einzuhauchen und die alten HSG-Stärken, Kampf und Einsatz, wieder zu wecken. Vor allem mit Ausblick auf das kommende Wochenende, wenn die HSG Langenau/Elchingen zu Gast ist, die jederzeit für 30 Tore und mehr gut ist. Dennis Helmer

HSG Wi/Wi/Do: Krieg, Bürgermeister; Corces (1), Baur, Hommel (2), Müller (3), Pfeilmeier (1), Heilig (1), Schmid (9), Schneider (11), Thrun (8/4).