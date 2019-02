Handball Deutlicher Derbysieg für Reichenbach

Reichenbach / td

Die Frauen des TV Reichenbach konnten sich im Derby gegen die SG Hegensberg/Liebersbronn nach einer starken zweiten Halbzeit deutlich mit 34:17 durch­setzen.

Die Gäste aus Reichenbach starteten nach dem 1:0 der SG mit einer 4:1-Führung in der fünften Minute in die Begegnung. Dabei musste der TV Reichenbach sich in der Abwehr zunächst auf den Gegner einstellen und konnte sich dementsprechend bis zum 4:5 noch nicht weiter absetzen. Nach der Vier-Tore-Führung beim 9:5 in der 17. Minute hatte man erneut die Chance, einen komfortablen Abstand zu erspielen, doch technische Fehler ließen die SG Hegensberg/Liebersbronn in der 21. Minute auf 8:10 herankommen. In den letzten Minuten der ersten Halbzeit zeigten die Gäste jedoch eine konsequente Abwehrleistung und Susanne Teichmann besiegelte mit ihrem Treffer den 8:14-Pausenstand.

Daran anknüpfend erhöhten die Reichenbacherinnen nach dem Wiederanpfiff über 16:8 auf 20:9 in der 36. Minute, womit sie die Partie bereits entschieden. Dabei wurden auch die Außenspielerinnen besser einbezogen und kamen durch einfaches Stoßen oder Konter zum Erfolg. Einzelne Fehler des TVR änderten nichts an der klaren Dominanz der Begegnung und die Gäste erspielten sich bis zum Schlusspfiff einen deutlichen 34:17-Derbysieg, wobei die auf das Team verteilten Tore erneut den ausgeglichenen Kader unterstreichen. Mit 25:5 Punkten führt der TVR weiterhin die Tabelle an. td

TV Reichenbach: Strohmeier, Wolf; Fischer (1), Genc (4), Weiß, Greth (1), Hammann (2), Seidel (5), Breymayer (4), Kienzlen (2), Katharina Seiter (4), Teichmann (6/2), Stockburger (1), Ann-Kristin Seiter (4).