Handball Deutlicher Derby-Sieg für Reichenbach

Reichenbach / td

Bis zum 3:3 in der fünften Minute konnte die SG Hegensberg/Liebersbronn an den Gastgebern dran bleiben und die Partie offen halten. Danach präsentierte sich der TV Reichenbach jedoch mit einer konsequenten Abwehr und gutem Gegenstoßspiel. Nach dem 5:4 erhöhten die Gastgeber, unterbrochen von einer Auszeit der SG, bis auf 11:4 in der 16. Minute. Zur Pause stand es 20:9.

Auch nach der Pause erhöhte Reichenbach weiter bis auf 26:11 in der 45. Minute. Danach schien es jedoch, als ob die Mannschaft schon mit dem Spiel abgeschlossen hätte und ließ die SG Hegensberg/Liebersbronn unnötig verkürzen. Geschwächt durch zwei Zeitstrafen gelang es dem TV Reichenbach erst in der 54. Minute, das nächste Tor zum 27:16 zu erzielen. Dabei konnte Lisa Breymayer bereits nicht mehr ins Spielgeschehen eingreifen, da sie nach einem erfolgreichen Block umknickte und auf unbestimmte Zeit ausfällt. Damit setzt sich das Reichenbacher Verletzungspech fort. Bis zur Schlusssirene zeigte der TV Reichenbach in der Begegnung nur noch Sicherheitshandball und verwaltete einen 30:17-Sieg. td

TVR: Wolf, Strohmeier; Annalena Fischer (5), Genc (5), Weiß (1), Seiter (3), Jahn (2), Christin Fischer (1), Kienzlen (1), Breymayer (4/1), Teichmann (2), Fahrion (1), Hammann (2), Seidel (3).