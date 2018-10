Württembergliga Derbytage in Reichenbach

Reichenbach / td

Für die Württembergliga-Handballerinnen des TV Reichenbach steht mit der Partie beim TSV Köngen am morgigen Sonntag um 15 Uhr der Auftakt der Derbywochen bevor. In den darauffolgenden Spielen trifft der TVR auf Deizisau/Denkendorf, Nellingen II und Zizishausen.

In der vergangenen Saison konnte Reichenbach das Derby beide Male deutlich für sich entscheiden. Für die Begegnung am morgigen Sonntag gilt es für die Reichenbacher Handballerinnen, von Anfang an konzentriert aufzutreten und einen Rückstand unbedingt zu vermeiden. Allerdings hat das Trainertrio um Uwe Pätzold mit personellen Problemen zu kämpfen, nachdem in Lisa Breymayer auch die zweite Spielerin aus dem linken Rückraum ausfällt. Diesen Verlust gilt es mit noch mehr Kampfgeist zu kompensieren und den Spielerinnen des TSV Köngen eine geschlossene Mannschaft entgegen zu stellen. td