Handball-Landesliga Derby-Pech schmerzt SG noch immer

Kuchen/Gingen / Steven Franzisi

Nach zwei Jahren in der Württembergliga musste der TSV Bad Saulgau zum Ende der vergangenen Spielzeit den bitteren Gang zurück in die Landesliga antreten. Mit Regisseur Dennis Kaumann läuft morgen um 17 Uhr ein ehemaliger Akteur der SG Kuchen-Gingen in der Ankenhalle auf, der zur vergangenen Saison von der SG Schorndorf kam. Ebenfalls zur vergangenen Saison streifte sich David Tovmasyan das Trikot des TSV über, der aus seiner Zeit bei der HSG Friedrichshafen/Fischbach noch in Erinnerung ist. Der Kern der Mannschaft ist aus den vergangenen Duellen der beiden Teams noch bekannt. Torhüter Bakos spielt ebenso noch beim TSV wie seine Kollegen Gaspar, Engler oder Reck. Mit 2:4 Punkten steht Bad Saulgau entgegen den Erwartungen nur auf Rang zwölf und wird alles daran setzen, morgen den Turnaround zu schaffen.

Ebenfalls 2:4 Punkte weist das Konto der SG auf, die nach der unglücklichen Niederlage im Derby gegen Lauterstein II unbedingt zwei Punkte will. Dafür wird im Vergleich zur Vorwoche eine weitere Leistungssteigerung nötig sein, zumal die verletzten Becker, Mayer und Freichel wohl noch nicht in den Kader zurückkehren.

In den Übungseinheiten hat Coach Ralf Riethmüller mit seinen Spielern die schmerzhafte Derby-Niederlage aufzuarbeiten versucht und an den Problemen gefeilt. Die SG ist jedenfalls bis in die Haarspitzen motiviert, die alten Duelle gegen Bad Saulgau aufleben zu lassen und einen harten Fight zu liefern.