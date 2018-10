Handball Derby in Reichenbach

Pr.

Für die Frauen des TV Reichenbach steht heute das nächste schwierige Derby an. Zu Gast beim Tabellenführer ist um 20 Uhr die zweite Mannschaft des TV Nellingen, die aktuell den dritten Tabellenplatz belegt. Mit dem jungen Nellinger Team kommt eine sehr dynamische Mannschaft nach Reichenbach, die viel über schnelles Spiel nach vorne macht. Dabei gilt es für den TV Reichenbach, im Angriff konsequenter als in den letzten Partien zu agieren und die Ballverluste und technischen Fehler bei einem Minimum zu halten. In den letzten Wochen zeigte man kontinuierlich eine gute Abwehrleistung, sodass es gilt den Gegner in den Positionsangriff zu zwingen und an die bisherige Präsenz in der Deckung anzuknüpfen. Dabei haben der TV Reichenbach und der TV Nellingen II aktuell etwa das gleiche Torverhältnis, allerdings bei einem Spiel mehr des TVR. Dies spricht mithin für einen starken Nellinger Angriff und eine starke Reichenbacher Abwehr, was eine umkämpfte Begegnung erwarten lässt. td