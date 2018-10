Reichenbach Derby in Reichenbach

Reichenbach / td

Nach dem 21:18-Sieg am Feiertag in Biberach erwarten die Württembergliga-Handballerinnen des TV Reichenbach am Samstag um 20 Uhr die SG Hegensberg/Liebersbronn zum Derby. Angesichts der bereits jetzt angespannten Situation bei der SG gilt es für den TV Reichenbach, die Gäste auf keinen Fall zu unterschätzen. Sie stehen bereits unter Druck, die ersten Punkte zu sammeln und werden dementsprechend kämpferisch auftreten. Dennoch ist das klare Ziel, vor heimischer Kulisse zwei Punkte zu behalten. Dabei gilt es, an die bisherigen guten Leistungen anzuknüpfen, sich jedoch noch konsequenter zu präsentieren. Besonders die Chancenverwertung wird ein entscheidender Faktor. td