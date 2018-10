Fußball Derby im Bezirkspokal

Karl-Heinz Preusker

Nur noch drei Mannschaften aus dem Kreis sind im Achtelfinale des Fußball-Bezirkspokal dabei, zwei davon treffen am Donnerstag, 15. November aufeinander, die Bezirksligisten SG TT Göppingen und FC Donzdorf. Die KSG Eislingen muss beim VfB Reichenbach antreten. Das ergab die Auslosung. Da die letzten Vertreter der Kreisliga B aufeinander treffen, wird also ein B-Ligist auf jeden Fall bis in die Runde der besten acht vordringen.

Bezirksliga gegen Bezirksliga

SG TT Göppingen – FC Donzdorf

TV Nellingen – VfL Kirchheim

Kreisliga A gegen Bezirksliga

TB Neckarhausen – TSV Neckartailfingen

TSV Harthausen – TSV Köngen

Kreisliga A gegen Kreisliga A

VfB Reichenbach – KSG Eislingen

ASV Aichwald – TSV Wernau

FC Plochingen – TSV Oberboihingen

Kreisliga B gegen Kreisliga B

TSV Denkendorf II – FC Esslingen