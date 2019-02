Württembergliga Derby diesmal nicht an Reichenbach

Derby diesmal nicht an Reichenbach

Reichenbach / td

Erst in der fünften Minute erzielte Lisa Breymayer den ersten Treffer für die Gäste. Auch nachdem Susanne Teichmann auf 3:2 verkürzte, kam der TV Reichenbach nicht in die Begegnung und Uwe Pätzold reagierte beim 5:2 in der siebten Minute mit seiner ersten Auszeit. Doch auch danach hatten die Gäste große Schwierigkeiten, sich gegen die aggressiv agierende Abwehr der HSG durchzusetzen. Dabei trat der TV Reichenbach nicht mit dem richtigen Durchsetzungsvermögen auf und spielte zu viel im Stehen. Lisa Breymayer verkürzte vor der Pause mit zwei ihrer insgesamt neun Treffer zum 14:12.

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich zunächst eine enge Begegnung, doch dann dominierten die Gastgeberinnen und führten nach 52 Minuten mit 23:18. Doch der TV Reichenbach kämpfte weiter. Durch eine offensive Manndeckung eroberten die Gäste einige Bälle und erspielten sich zwei Siebenmeter. In der 59. Minute erzielte Selin Genc den Anschlusstreffer zum 24:23 und die Reichenbacher Abwehr eroberte kurz danach erneut den Ball. Doch trotz mehreren Fouls und einer Zeitstrafe für die Gastgeber schaffte der TV Reichenbach es nicht, noch den Ausgleich zu erzielen und musste eine bittere Derbyniederlage hinnehmen. td

TV Reichenbach: Strohmeier, Fahrion; Fischer (1), Genc (4), Weiß (1), Hammann (1), Seidel, Breymayer (9/2), Kienzlen (1), A. Seiter (3), K. Seiter, Teichmann (3/2), Stockburger.