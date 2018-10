Handball-Landesliga Der Verlierer lässt abreißen

Geislingen / Frank Schäffner

Nach dem etwas überraschenden Auswärtssieg bei Württembergliga-Absteiger Bad Saulgau wartet schon die nächste Begegnung mit einem Titelanwärter. Der SC Vöhringen war auch in der letzten Saison vorne mit dabei und tritt wieder mit den bekannten Spitzenkräften an.

Die Illertaler haben wie die Altenstädter 4:2 Punkte. Nach der knappen Auftaktniederlage zu Hause gegen den ebenfalls hoch gehandelten TV Reichenbach hat der SCV mit zwei Siegen wieder Selbstvertrauen getankt. Trotz großer Verletzungssorgen unterlag Vöhringen gegen die starken Reichenbacher am Ende nur knapp, da die verbliebenen Spieler großen Kampfgeist zeigten.

TVA-Coach Andreas Frey kennt die Spielweise der Gäste und ihre gefährlichsten Torschützen. Darauf stellt sich die Altenstädter Abwehr ein. Dem eigenen Torerfolg wird wieder Andrei Mitrofan im Weg stehen, der zu den besten Torhütern der Liga zählt. Aber da steht ihm sein Landsmann Ionut Torica im Altenstädter Gehäuse nicht nach.

Wie überhaupt die ganze TVA-Mannschaft, die von den Vöhringern ebenfalls als Aufstiegsfavorit bezeichnet wird. Schließlich spielt der Vorjahres-Vizemeister Altenstadt mit unverändertem Kader. Vöhringens neuer Trainer Gunther Kotsch­mar darf auf eine weitere Leistungssteigerung seines Teams hoffen, schon allein durch die Rückkehr von Leistungsträgern wie Valentin Istoc und Alexander Henze, die am Mittwoch beim überzeugenden Auswärtssieg bei HT Uhingen-Holzhausen wieder dabei waren.

Wenn in den Reihen der Altenstädter der Ball so schnell läuft wie in Bad Saulgau, dürfen sich die Fans auf viele Torchancen freuen. Dann muss der Ball noch am Torhüter vorbei, was zuletzt das Hauptproblem darstellte. Losen die Altenstädter das, reihen sie sich im oberen Tabellenbereich ein.