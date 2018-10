Fußball Der SC ist bereit fürs heiße Tänzchen

Geislingen / Jochen Weis

Ein heißes Tänzchen auf Kunstrasen erwartet die Landesliga-Kicker des SC Geislingen morgen, Samstag, 16 Uhr, bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach: Dann ist der Tabellen-Zweite aus dem Eybacher Tal zu Gast beim noch ungeschlagenen Tabellen-Führer. Nur zu gern hätten die Geislinger als Liga-Primus die Reise angetreten, allerdings hatte ihnen da am vergangenen Samstag der TSV Buch einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Mit 1:4 unterlag der SC auf eigenem Geläuf der Konkurrenz aus Schwaben. Mit der Folge, dass die Truppe von Trainer Jasko Suvalic ihren Platz an der Sonne an die TSG abgeben musste, die tagsdrauf mit einem 1:0 in Waldstetten den bereits siebten Saisonerfolg einfuhr.

Nun ist es aber nicht das Ding von Suvalic, zu lamentieren oder den Kopf hängen zu lassen. „Das gegen Buch war eine Niederlage, mehr nicht. So etwas passiert nun einmal im Fußball“, sagt der Coach: „Was aber jetzt nicht bedeutet, dass wir uns mit dieser Niederlage abfinden wollen. Wir sind und bleiben ehrgeizig.“ Weshalb es unter der Woche die Aufgabe von Suvalic war, „die Enttäuschung meiner Spieler aus den Köpfen zu bekommen und diese Niederlage zu relativieren“. Was wohlgemerkt nicht heißt, sie schön zu reden. „Das Resultat gegen Buch bedeutet ja nun nicht, dass wir von ihnen überrannt worden wären“, sagt Suvalic. Auch sein Bucher Trainerkollege Harald Haug hatte zu Protokoll gegeben, man habe „ein wenig Glück“ gehabt. In der Tat war nach dem Geislinger Anschlusstreffer zum 1:2 durch Sven Sönmez in der 67. Minute die Partie wieder offen. „Aber im Fußball ist es nun einmal so. Wenn man hinten liegt, macht man auf – und läuft dann Gefahr, weitere Tore zu kassieren, wie es uns dann passiert ist.“ Seine Mannschaft habe durchaus schon schlechter gespielt und dennoch gewonnen.

Weshalb Suvalic – trotz aller verständlichen Enttäuschung nach dem 1:4 – seiner Mannschaft eines ganz dick ins Gebetbuch geschrieben hat: „Wir müssen immer daran denken, wer wir sind und woher wir kommen.“ Will heißen: Hätte jemand vor der Saison gesagt, der SC tritt am elften Spieltag zum Spitzenduell an, jeder hätte wohl nur verständnislos den Kopf geschüttelt. Darum – so die einfache Schlussfolgerung des SC-Coaches – solle sich nun jeder auf diese Begegnung freuen, anstatt Frust zu schieben. „Ich habe da auch gar keine Bedenken. Ich hatte bislang nie das Gefühl, dass meine Spieler angesichts des bisherigen Saisonverlaufs abgehoben hätten und ich sie wieder erden müsste, sagt Suvalic, „ich bin deshalb auch davon überzeugt, dass sie die aktuelle Situation ganz gut bewerten und einordnen können.“

Bleibt die Frage: Wie gegen Hofherrnweiler zu Werke gehen? „Wenn ich alle Stärken dieser Mannschaft aufzählen müsste, hätte ich eine ganze Weile zu reden“, sagt Suvalic: „Man kann aber auf jeden Fall sagen: Dieses Team ist durch die Bank top besetzt und hat vielleicht die beste Spielanlage der Liga. Sie sind sehr stark über außen und verteidigen kompakt. Wenn jemand in zehn Spielen ungeschlagen bleibt und nur sieben Gegentore kassiert, sagt das viel aus.“

In der Tat bietet der Kader der TSG hohe Qualität und viel höherklassige Erfahrung aus Verbands- und Oberliga. „Ein Patrick Faber oder ein Roman Riedel sind zwei gestandene Spieler, deren Namen man über die Grenzen des Bezirks hinaus kennt“, sagt Suvalic. „Wenn man sich überhaupt mal das Team so anschaut, wird einem klar: Im Prinzip spielt man da gegen eine ehemalige Aalener Oberliga-­Mannschaft.“

Weshalb Suvalic’ Maßgabe ist: „Wir wollen es ihnen so schwer wie möglich machen. Wobei jeder meiner Männer an seine Leistungsgrenze gehen muss – und das ist in diesem Fall keine Floskel.“ Im Prinzip gebe es zwei Möglichkeiten, gegen eine so kompakte Mannschaft wie Hofherrnweiler zu bestehen. Zum einen Angriffspressing, das heißt, den Gegner beim Aufbau früh stören und auf Ballgewinn spielen, „auf diese Weise gibt es keine weiten Wege zum Tor.“ Die andere Möglichkeit: Tiefstehen und auf Konter spielen. Was gegen Hofherrnweiler zumindest in Ansätzen erfolgversprechend scheint, denn mit bislang 19 Toren ist die TSG in Sachen Abschluss keine Übermannschaft – aus Sicht von Suvalic auch die einzige Schwäche der Hofherrnweiler, „aus ihren Chancen machen sie nicht viele Tore“. Nur ist das eben keine Gesetzmäßigkeit. „Am Ende wird unsere Taktik wohl eine Mischung aus beidem sein“, sagt Suvalic, „niemand kann 90 Minuten lang Vollgas geben und ständig attackieren“.

Zumal die Geislinger derzeit ein recht gut gefülltes Lazarett haben: Mittelfeld-Mann Yannick Ruther hat einen verletzten Zeh, Tobias Müller (Abwehr) plagt sich mit muskulären Problemen herum, außerdem haben sich Karlo Petricevic (Mittelfeld) und Yasin Ceküc (Abwehr) einen grippalen Infekt eingefangen. Suvalic: „Für das anstehende Spiel reicht das eigentlich schon einmal.“