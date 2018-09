Tennis Der Pokal wandert diesmal auf die Alb

Gosbach / fr

In vier Gruppen kämpften 16 gemischte Tennisdoppel um das Erreichen der Hauptrunde. Die erreichten die Gruppenersten und –zweiten, die anderen spielten in der Nebenrunde.

Sieger der Gruppe A wurde die Paarung Großmann/Burkhard von Gastgeber FTSV Ditzenbach/Gosbach vor dem Ehepaar Renz aus Berghülen. Die B-Gruppe gewannen Glöggler/Graf vom TC Arnegg, vor den Neulingen Schuhbaur-Regier (VfB Ulm). Die C-Gruppe beendete das Ehepaar Wöhrenschimmel vom TC Albershausen als Erster vor dem Ehepaar Mülle (VfB Ulm). Die D-Gruppe gewannen Ramminger -Krannich (FTSV/Albershausen) vor Richter/Huttner vom TC Gruibingen.

In der Hauptrunde am Sonntag kämpften die besten acht Paare der Vorrunde in K-o.-Duellen um den Siegerpokal. Im Viertelfinale gewannen Grossmann/Burkhard gegen Richter/Huttner 5:7, 6:3, 10:7; Müller/Müller gegen Glöggler/Graf 6:3, 4:6, 10:5; Wöhrenschimmel/Wöhrenschimmel gegen Schuhbaur/Regier 6:1 und 6:2 sowie Renz/Renz gegen Ramminger/Krannich 3:6, 6:4 und 10:5.

Im Halbfinale setzte sich zunächst das Ehepaar Müller gegen Grossmann/Burkhard denkbar knapp mit 7:5, 4:6 und 10:8 im Match-Tiebreak durch, anschließend deklassierte das Paar Renz/Renz die Wöhrenschimmels 6:0 und 6:0. In einem spannenden und hochklassigen Endspiel holten sich Renz/Renz durch ein 7:6 und 6:3 gegen Müller/Müller gegenüber, das schließlich Renz/Renz verdient in zwei Sätzen mit 7:6 und 6:3 erstmals den Föliesen-Schweizer-Cup.

Der Sieg in der Nebenrunde ging ebenfalls an ein Paar aus Ulm, Dieter Näther und Helga Diebold vom SV Arnegg setzten sich gegen die Tälespaarung Rudi Roidl (FTSV Ditzenbach/Gosbach) und Margit Vogel (TC Deggingen) in einem langen Satz deutlich mit 9:3 durch.

Mit insgesamt 40 Begegnungen an beiden Turniertagen und herrlichem Tenniswetter ging ein Seniorentennis-Turnier zu Ende, das nun schon zum 34. Male ausgetragen wurde. Alle Teilnehmer – aus Leinfelden, Schorndorf, Ulm, Blaubeuren, Wippingen, Berghülen und dem Geislinger Raum – versprachen, bei der 35. Auflage im kommenden Jahr in Gosbach wieder dabei zu sein.

Bei der Siegerehrung gab es durchweg fröhliche Gesichter, denn die Verantwortlichen hatten für jeden Teilnehmer noch ein Geschenk parat.