Wintersport Der Mann mit dem Durchblick

Auf den richtigen Durchblick kommt es an: Florian Baum (links) berät Skirennfahrer Stefan Luitz bei der Auswahl der richtigen Skibrille. © Foto: Privat

Rechberghausen / Wolfgang Karczewski

An diesem Wochenende ist ganz Kitzbühel im Skirennfieber. Gestern gewann Dominik Paris das legendäre und prestigeträchtige Hahnenkamm-Rennen auf der Streif. Der Südtiroler ist einer der Schützlinge von Florian Baum, der bei den alpinen Skistars für den richtigen Durchblick sorgt: Der Rechberghäuser, der beim Fürther Sportartikelhersteller Uvex arbeitet, berät zahlreiche Wintersportler bei der Suche nach der richtigen Skibrille.

„Vor den Weltcup-Rennen bin ich bei der Streckenbesichtigung der Athleten dabei“, erklärt Baum, „ich schaue mir die neuralgischen Punkte der Piste an, analysiere die Lichtverhältnisse und spreche dann mit den Fahrern ab, welche Brille die richtige ist.“ Insgesamt acht bis neun verschiedene Tönungen hat der 31-Jährige in seinem Repertoire. Dabei kennt der Rechberghäuser nach jahrelanger Zusammenarbeit – trotz seines Alters begleitete Baum die Sportler bereits bei vier Olympischen Spielen – die meisten Skistars aus dem Effeff. „Der Schweizer Abfahrer Didier Cuche zum Beispiel nimmt fast immer dieselbe Tönung. Junge Fahrer hingegen sind oft unsicher, dann gebe ich ihnen Tipps. Bei Schnee und Regen ist die Situation besonders heikel.“

Etwa zehn Athleten betreut Baum pro Rennen. Dabei steht er gemeinsam mit dem Servicemann im Starthäuschen und setzt dem Athleten die Brille mit der gewünschten Scheibe auf. So war es auch bei der Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel vor einem Jahr: Damals betreute er unter anderem Thomas Dreßen, der das Rennen vor knapp 50 000 Zuschauern als erster Deutscher nach Sepp Ferstl im Jahre 1979 sensationell gewann. „Das war der emotionalste Moment überhaupt. Ich krieg’ jetzt noch Gänsehaut“, schwärmt Baum, „nur eine Handvoll Leute waren bei der Siegerehrung auf der Bühne und ich war dabei, Wahnsinn.“

Zu Baums Arbeitsfeld gehört nicht nur die Brillen-Beratung. „Ich bin für das Sponsoring zuständig und den Bereich Social Media, mache Fotos und Kurz-Interviews mit unseren Sportlern. Ich bin zentrale Anlaufstelle für die Athleten, wenn es um die Marke Uvex geht. Außerdem entwickeln wir gemeinsam mit den Athleten neue Produkte, neue Brillen“, beschreibt der Sports Marketing Manager sein Aufgabengebiet. Dabei hat sich Baum auch als Glücksbringer erwiesen: Mit Dominik Paris führte er vor längerer Zeit ein Interview in einer Gondel. Prompt gewann der Südtiroler das darauffolgende Rennen, erzählt Baum schmunzelnd.

Zu seinem ungewöhnlichen Beruf kam der gebürtige Rechberghäuser über eine Bekannte. Zunächst arbeitete er als Freiberufler in seinem Metier. „Mich haben die alpinen Skistars schon immer fasziniert“, sagt er. Aus dem Fan Florian Baum wurde im Laufe der Zeit der festangestellte Athletenbetreuer ohne Berührungsängste. „Es ist toll, so nah am Geschehen zu sein. Das macht den Beruf aus“, erklärt Baum.

Allerdings ist der Job auch sehr stressig: Rund 50 000 Kilometer legt Baum im Weltcup-Winter von Oktober bis März mit dem Auto zurück. Zeit zum Après-Ski bleibt dem Rechberghäuser nicht, denn die Streckenbesichtigungen finden meist am frühen Morgen statt. Auch selbst auf die Bretter steigen kann Baum, der neben den Alpinfahrern schwerpunktmäßig auch die Skicrosser sowie die Skispringer und die Nordischen Kombinierer betreut, nur selten – „eigentlich nur, wenn ein Rennen wegen schlechter Bedingungen ausfällt“, so Baum. Dennoch liebt er seinen Job und die kühle Jahreszeit: „Von mir aus könnte 365 Tage im Jahr Winter sein.“