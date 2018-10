Handball Der erste Sieg ist das Ziel von Frisch Auf II

Göppingen / rf

In der Oberliga Baden-Württemberg spielen die Frauen II von Frisch Auf Göppingen am Samstag um 18 Uhr beim TuS Steißlingen. Dem Gastgeber gelang im vergangenen Jahr die Meisterschaft der Südbadenliga und somit der Aufstieg. Mit 6:6 Punkten nimmt Steißlingen Tabellenplatz sechs ein.

Die Damen aus dem Hegau hatten einen holprigen Start. Nach nur zwei Spielen legte Trainer Christian Kern sein Amt nieder. Nachfolger ist Sascha Spoo. Doch diese Veränderungen schienen die TuS-Damen überhaupt nicht zu verunsichern. Sie überzeugten in ihren Spielen mit einer sehr offensiven 3-2-1-Abwehr, dabei konnte die pfeilschnelle Lena Störr einige Steals zum Gegenstoß und somit zu einfachen Toren nutzen. Im Angriff wird ein schneller Ball gespielt, um dann geschickt die Rückraumschützen in Position zu bringen.

Bei den Frisch-Auf-Frauen II sucht man nach 1:7 Punkten und auf Tabellenplatz 13 noch immer nach der Form. Zu zaghaft agierten die Hüppchen-Schützlinge, lediglich in St. Leon/Reilingen präsentierten sie sich couragiert und wurden mit einem Unentschieden belohnt. So soll nun im Spiel am Samstag endlich der Knoten platzen. Zwar fehlen noch immer drei Langzeitverletzte; trotzdem ist genügend Potenzial vorhanden, um in der BW-Oberliga bestehen zu können. rf