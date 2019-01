Jugendhandball Der Derby-Sieg geht an die Turngemeinde

Geislingen / Jochen Schreitmüller

Einen wahren Handballkrimi lieferten sich in der Württembergliga die B-weiblich der TG Geislingen und des TV Altenstadt. Die TG hatte das entscheidende Quäntchen Glück auf ihrer Seite, denn eine Sekunde vor Spielende gelang Kim Bauder mit einem Schnellangrifftor der Siegtreffer zum 24:23. Damit festigte die Turngemeinde vor dem schweren Auswärtsspiel beim Tabellen-Achten Balingen mit nunmehr 15:7 Punkten den zweiten Tabellenplatz hinter der TG Biberach (23:1). Altenstadt liegt aktuell auf Rang sieben mit 11:13 Zählern – punktgleich mit Deizisau und einen Punkt vor Balingen.

Die Geislingerinnen gingen zwar schnell mit 2:0 in Führung, zeigten danach aber ungewohnte Konzentrationsfehler. Altenstadt nützte dies aus und brachte sich zur 11. Minute 6:4 in Front. Danach prägten die beiden starken defensiven Abwehrreihen das Spiel. Allerdings leisteten sich die Gäste auch den Luxus, drei Strafwürfe zu vergeben. Während bei der TG die rechte Angriffsseite mit Kaja Ehrhardt und Kim Bauder für viel Furore sorgte, war es beim TVA vor allem Feray Celik, die fünf ihrer insgesamt zehn Tore in der ersten Halbzeit erzielte. Mit einem gerechten 12:12 ging es dann in die Kabinen.

Nach dem Wechsel erhöhten beide Angriffsreihen den Tordruck. Über 18:18 (39.) und 20:20 (45.) begann beim Stande von 22:22 knapp vier Minuten vor Spielende die entscheidende Schlussphase. Shana Stäudle brachte den TVA mit einem herrlichen Rückraumwurf in Führung, aber im Gegenzug war es erneut Mirja Simon, die von Linksaußen einnetzte. Danach hagelte es Fehlversuche. 35 Sekunden vor Spiel­ende bereitete der TVA seinen letzten Angriff vor, aber Mirja Simon nützte einen Fehlpass, scheiterte allerdings an TVA-Keeperin Julia Hopp. Ein erneuter Fehlpass acht Sekunden vor Schluss und der gelungene Abschluss eine Sekunde vor der Schlusssirene durch Kim Bauder ließ Geislingen dann überschwänglich jubeln.

TG: Vu, Maric – Rienhardt 1, Schurr, Blessing 1, Bauder 5, Simon 5, Ehrhardt 5, Zachariadis 7/3, Szekely

TVA: Hopp – Meissner 1, Müllner, Celik Feray 10/2, Celik Feyza 2, Gebhartd 3, Stäudle 4, Mohl, Erhardt 2, Kuscuoglu 1