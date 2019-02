Handball Den Frisch-Auf-Frauen fehlt das Glück

Göppingen / Regine Fezer

Die Frauen II von Frisch Auf Göppingen haben bei der 25:27-Niederlage in Mannheim zwei wichtige Punkte liegen lassen und dadurch verpasst, das Polster auf die Abstiegsränge der Oberliga Baden-Württemberg auszubauen.

Nach fünf Minuten führte Mannheim mit 3:1, eine schöne Zweite-Welle-Aktion brachte den ersten Ausgleich zum 4:4. Die HSG legte zwei Tore vor und Göppingen konnte bis zum 8:8 in der 16. Minute ausgleichen. Bereits in dieser frühen Phase, und es sollte sich das ganze Spiel fortführen, zeigte sich die Weisheit: Wenn man kein Glück hat, kommt das Pech dazu. Die Göppinger blocken einen Ball, der Abpraller landet direkt bei einer HSG-Spielerin, die dann frei einnetzen kann. Die Göppinger Abwehr lenkt ein Zuspiel zur gegnerischen Kreisläuferin ab, der Ball prallt an einen Göppinger Fuß. Der HSG-Rückraum knallt seine Würfe an den Innenpfosten – aber doch ins Tor. Die Göppinger Würfe gehen ans Gehäuse und dann ins Aus.

Frisch Auf konnte den Abstand ständig auf ein bis zwei Tore halten bis zum Pausenstand von 15:13. In Hälfte zwei hatte die HSG den besseren Start und führte schnell mit 17:13. Aber Frisch Auf blieb dran. Der unermüdlich kämpfenden Maike Wohnus gelang der 19:18-Anschlusstreffer, auch Sina Ehman konnte zum 20:19 verkürzen, ehe sich die Gastgeberinnen auf 24:21 leicht absetzten. Fünf Minuten vor Ende erzielte Anja Schwenk per Siebenmeter den 24:23-Anschlusstreffer. In der hektischen Schlussphase konnte Göppingen nochmals auf 25:24 verkürzen, musste aber am Ende eine 25:27-Niederlage hinnehmen. Regine Fezer

FA Göppingen II: M. Bauer, Huttenlauch; Kuhrt (1), Mfomo (3), S. Bauer (1), Ehmann (5), Schütte, Merz (1), Frantz, Schwenk (9/8), Wohnus (5), Kurz.