Tennis Degginger siegen im Gleichklang

Deggingen / höh

Die Herren bezwangen in der Bezirksstaffel 2 den TC Lichtenwald 5:1. Nach den Einzeln führten die Degginger 4:0. Tobias Zacholowsky, Julian Kistenfeger, Werner Donauer und Fabian Probost gewannen in zwei Sätzen. Nur Donauer tat sich im zweiten Satz schwer und musste in den Tiebreak. Den fünften Degginger Punkt holte das Spitzendoppel Kistenfeger/Donauer.

Die Herren 30 bezwangen in der Staffelliga den TV Münsingen ebenfalls 5:1, das Spiel war aber viel enger als es das Ergebnis vermuten lässt. Vier der sechs Matches gingen in den Match-Tiebreak. Christian Kienle, Christian Wilms und Thorsten Müller tauten allesamt erst nach verlorenem ersten Durchgang auf und setzten sich noch durch. Leichter tat sich Jens Diebold mit einem Zweisatzsieg. Den fünften Punkt zum 5:1-Sieg steuerten Kienle/Wilms im Spitzendoppel bei.