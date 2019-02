Tennis Degginger Rückfall in alte Muster

Deggingen / Frank Höhmann

Die Herren verloren in der Bezirksstaffel 2 gegen den TC Schlat 2:4. Mit dem gleichen Ergebnis mussten sich die Herren 30 in der Staffelliga dem TC Hülben geschlagen geben. Beide Teams können nicht mehr absteigen, fielen jedoch in alte Muster zurück. Nach einem 2:2 nach den Einzeln trat die Doppelschwäche wieder auf und es kam kein Punkt mehr hinzu. Und so war auch die Chance auf einen Sieg dahin.

Bei den Aktiven war von den Youngstern Daniel Pantle und Luca Schäffler ein Sieg nicht zu erwarten, doch auch Moritz Gläß und Werner Donauer blieben gegen Steffen Zeiss und Martin Wist im Spitzendoppel unter ihren Möglichkeiten und verloren 4:6, 1:6. Die Punkte in den Einzeln holten Tobias Zacholowsky und Werner Donauer. Zacholowsky lieferte eine souveräne Vorstellung ab und bezwang den eine Leistungsklasse höher eingestuften Wist 6:0, 6:2. Donauer machte es spannender. Er behielt im Match-Tie-Break die Nerven und setzte sich gegen Pascal Kowatzki durch.

Bei den Senioren 30 punkteten Thorsten Müller im Spitzeneinzel sowie Rückkehrer Matthias Kehrer. Müller gewann gegen Benjamin Möll 10:5 im Match-Tie-Break. Kehrer siegte glatt 7:6, 6:1 gegen Steffen Ladner, blieb im Doppel an der Seite von Jens Diebold aber ebenso glücklos wie Müller und Ersatzmann Josef Lecher.