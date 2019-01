Ski nordisch Degenfelder Teamkollegen wechseln sich mit Siegen ab

Schmiedefeld / Von Markus Rohde

Die deutschen Nachwuchs-Talente verbrachten zusammen mit den Trainern der jeweiligen Landesskiverbände vier ereignisreiche Tage in Schmiedefeld in Thüringen. Für den SC Degenfeld waren es zudem auch sehr erfolgreiche Tage.

Bei minus 13 Grad begann am Samstag planmäßig der erste Sprungwettbewerb. Mit jeweils 46 und 46,5 Metern lieferten sich in der Schülerklasse 12 Janne Holz und Julian Hillmer das erste von mehreren packenden Duellen. Nur ein Punkt bei den Haltungsnoten verhalf Holz zum Sieg vor Hillmer. Neben ihnen auf dem ­Podium stand ihr Kumpel Lars Morlok vom SV Baiersbronn. Max Rommel vom SC Degenfeld landete mit zwei Mal 33,5 Metern auf dem 24. Platz.

Bei den Mädchen waren 34 Teilnehmerinnen am Start. Als beste Degenfelderin belegte Selina Kölle mit 41 und 42,5 Metern den 15 Platz. Katharina Hieber sprang mit 38,5 und 39 Metern auf Rang 20, Jana Sauter mit zwei Mal 37,5 Metern auf den 26. Platz.

In der Loipe gab es wegen der geringen Zeitabstände heiße Positionskämpfe um jeden Platz in der Nordischen Kombination. Julian Hillmer machte auf den 2,5 Kilometern den minimalen Rückstand gegen Holz wett und sicherte sich so seinen ersten Kombinationssieg beim Deutschen Schülercup. Sein nicht ganz so laufstarker Teamkollege fiel noch hinter Morlok auf Rang drei zurück.

Bei den Mädchen startete Katharina Hieber eine Aufholjagd und schob sich dank der viertbesten Laufzeit von Rang 16 noch auf den zwölften Platz. Selina Kölle kam bei ihrem Langlauf-Debüt als 19. ins Ziel.

Am Sonntag mussten alle früh aus den Federn, da stand der zweite Wettkampf im Springen und Kombination an. Selina Kölle erreichte bei den 12- bis 14-jährigen Mädchen mit zwei mal 42 Metern Platz 16, ihre Teamkollegin Katharina Hieber sprang mit 41,5 m und 39,5 Meter auf Rang 20. Ihre Teamkollegin Jana Sauter landete zwei Mal bei 37,5 Metern und belegte damit Platz 27.

Bei den Jungen ging es in der Klasse S 12 gleich im ersten Durchgang wieder zur Sache. ­Janne Holz sprang mit 47 Metern Tagesbestweite und sicherte sich mit 45 Metern im Finaldurchgang erneut den Sprungsieg. Julian Hillmer sprang 45,5 und 46 Meter weit und lag am Ende mit 1,2 Punkten erneut nur knapp hinter seinem Teamkollegen. Dritter wurde erneut Morlok. Max ­Rommel, der erst seit etwa eineinhalb Jahren Ski springt, hat sich weiter verbessert. Er platzierte sich mit 33 und 35 Metern auf Rang 23.

In der Nordischen Kombination lief für die Degenfelderinnen nahezu alles schief. Selina Kölle musste wegen einer Überbelastung im Schienbein auf den Lauf verzichten, Katharina Hieber verlor direkt am Start durch einen Bindungs-Defekt einen Ski und somit wertvolle Zeit und Plätze. Am Ende sprang für sie nur der 19. Platz heraus.

Bei den Jungs lief ebenfalls nicht alles glatt. Nachdem sich ­Julian Hillmer gleich nach dem Start von Janne Holz abgesetzt hatte und seinem zweiten Sieg entgegenlief, hatte Holz unterwegs ein Stock-Problem. Durch seinen komfortablen Vorsprung nach dem Springen reichte es ihm am Ende aber noch zu Rang sechs und er durfte somit auch noch einmal zur Siegerehrung.