Die beiden Skispringerinnen Carina Vogt und Anna Rupprecht vom SC Degenfeld sind in den kommenden Tagen gleich drei Mal gefragt. In Norwegen findet eine Dreier-Serie mit Wettkämpfen statt, die am Sonntag in Oslo, am Dienstag in Lillehammer und am Donnerstag in Trondheim ausgetragen werden. Auf dem Programm steht jeweils ein Einzelspringen, tags zuvor findet die Qualifikation statt, die in die Gesamtwertung einfließt. Gesprungen wird parallel zu den Männern jeweils von der Großschanze.