Kickboxen De Lorenzo vom Thron gestoßen

Göppingen / Wolfgang Karczewski

Die Enttäuschung stand Kickboxer Massimo De Lorenzo nach seinem verlorenen WM-Kampf gegen den bosnischen Herausforderer Mesud Selimovic im Rahmen der Fightnight in der Göppinger EWS-Arena ins Gesicht geschrieben. „Ich habe heute einfach nicht meinen besten Tag gehabt“, entschuldigte sich der Italiener bei seinen vielen Fans, die ihn in der Nacht auf Sonntag zum Sieg peitschen wollten.

Doch da hatte Kontrahent Selimovic etwas dagegen, der dem Eschenbacher einen tollen Kampf lieferte und zurecht nach Punkten als Sieger den Ring verließ. „Seit der zweiten Runde war meine Hand nicht mehr so einsatzfähig, aber das darf keine Entschuldigung sein“, erklärte „Maximus“ De Lorenzo.

Vor allem in der dritten des auf fünf Runden à drei Minuten angesetzten Duells musste De Lorenzo klare Treffer einstecken und geriet zum Teil ins Taumeln. Doch der Titelverteidiger berappelte sich wieder und kämpfte bis zum Schlussgong beherzt weiter.

Der WM-Kampf zwischen De Lorenzo und seinem Herausforderer war der Höhepunkt der neunten Fightnight der Uhinger K7-Fight-Academy, die erstmals in der EWS-Arena veranstaltet wurde. Mehr als 1000 Kampfsportfans wollen die zum Teil spektakulären Duelle sehen, die sich bis weit in die Nacht hin­zogen.

Zwar hat der 30-jährige De Lorenzo seinen WM-Titel im Cruisergewicht bei der World All Fight System Organization (AFSO) verloren, doch bei der World Kickboxing and Karate Union (WKU) ist er nach wie vor die Nummer eins. In diesem Verband wird der Eschenbacher seinen WM-Titel im Februar in Nürtingen verteidigen. Doch zunächst will sich De Lorenzo ganz der Familie widmen, nicht ohne seinen künftigen Gegnern eine Kampfansage zu machen. „Ich bin bis jetzt immer stärker zurückgekommen und ich werde wiederkommen“, versprach der Lokalmatador, der in Esslingen eine Kampfsportschule betreibt. Wolfgang Karczewski