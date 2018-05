American Football Crusaders mit Lebenszeichen

Albershausen / Mirko Mosenthin

Nur strahlende Gesichter gab es beim deutlichen 59:14-Heimerfolg der Albershausen Crusaders bei den 800 Zuschauern im Waldstadion. Nach drei schweren Auswärtsspielen, die alle mit Niederlagen geendet hatten, brachte das Spiel gegen die Montabaur Fighting Farmers endlich die ersten Punkte in der GFL 2-Saison.

Bereits im ersten Drive wurde deutlich, wie fokussiert die Albershausen Crusaders an diesem Tag zu Werke gehen wollten. Mit vielen kurzen Spielzügen überquerte man das Feld und Running Back Pascal Lauber erzielte mit einem Lauf in die Endzone den ersten Touchdown. Kicker Patrick Schmid sorgte mit dem Zusatzkick für die 7:0-Führung. Die Farmers aus Montabaur antworten prompt mit einem langen Lauf durch die Mitte zum 7:7. Bei manchem Zuschauer kam schon die Angst auf, dass sich das Muster der ersten Saisonspiele wiederholt – meist war es ein starkes gegnerisches Laufspiel, welches die Crusaders nicht kontrollieren konnten. Diese Sorgen waren diesmal aber unbegründet. Die Defensive um Routinier Stefan Trendl ließ in der ersten Halbzeit nichts mehr anbrennen und hielt Montabaur bei sieben Punkten. Die Albershäusener Offensivkräfte zeigten aber weiterhin ihr Können und verzeichneten durch Patrick Schmid, zwei Mal Dalton Demos und Mat Scheuring vier weitere Touchdowns sowie ein Fieldgoal durch Patrick Schmid zum 38:7-Halbzeitstand. Zudem schwächten sich die Fighting Farmers noch kurz vor der Pause selbst, indem deren Running Back Zain Gower, der auch in der Defensive zum Einsatz kam, nach einer unsportlichen Attacke gegen Crusaders-Slotback Marcel Forschner vom Platz gestellt wurde. Forschner erlitt bei dieser Aktion einen Nasenbeinbruch, biss aber die Zähne zusammen und spielte bis zum Ende.

Nach der Pause hatte die Crusaders-Defensive den Gegner im Griff, lediglich im letzten Quarter konnten die Farmers einen Touchdown erzielen. Somit ließ es auch Offensiv-Koordinator Sergio De Pilla auf Seiten der Hausherren etwas ruhiger angehen. Trotzdem gab es für das heimische Publikum drei weitere Touchdowns zu bejubeln. Rene Reinert, Andreas Ueding und Andre Paszylk punkteten zum 59:14-Endstand.

Nach dem Spiel war die Freude beim Team groß, auch Abteilungsleiter Bastian Braulik konnte nicht verbergen, wie wichtig dieser Sieg war: „Für unser Selbstvertrauen ist dies ein ganz wichtiger Tag. Wir haben gezeigt, dass wir spielen können und müssen dieses Wissen am kommenden Wochenende mit nach Straubing nehmen.“ Der kommende Gegner der Crusaders ist aktuell als Aufsteiger mit drei Siegen und zwei Niederlagen das Überraschungsteam der Liga. Die Partie ist im Livestream zu sehen.