Handball-Württembergliga Cleverness entscheidet Derby

Heiningen / Von Markus Munz

Lauterstein agierte insgesamt reifer und lag fast über die gesamte Spielzeit in Führung, während die Heininger vor 600 Zuschauern ihr Spiel auch wegen des angeschlagenen Julian De Boer nicht voll zur Entfaltung brachten. Das Torhüterduell ging zudem klar an den Lautersteiner Matthias Nagel, auch wenn der bei Heiningen eingewechselte Yannik Braun ebenfalls gute Paraden zeigte. „Es war heute sensationell vor so einem Publikum, dafür spielen wir Handball“, jubelte Matthias Nagel, „kämpferisch war das einmalig von uns. Wir sind ruhig ge­blieben und waren da, wenn es drauf ankam.“

Lauterstein schien bereits nach 45 Minuten bei einer 23:19-Führung auf der Siegerstraße. Eine doppelte Überzahl ließ den TSV Heiningen jedoch wieder herankommen. Die Schiedsrichter hatten dem Lautersteiner Steffen Nägele nach einem Foul an Felix Kohnle die Rote Karte gezeigt. „Wir haben heute nicht den Punch gehabt, um bei 24:23 den Sack für uns zuzumachen“, haderte Julian De Boer, „Lauterstein hat bei Ballbesitz mehr Kaltschnäuzigkeit gezeigt und deshalb den Sieg auch verdient.“ Sechs Minuten vor Schluss waren beim 24:24 die Karten wieder neu gemischt.

Beim nächsten Heininger Angriff wurde auf Stürmerfoul entschieden, Lauterstein gelangen zwei blitzsaubere Gegenstoßtore durch Jonas Villforth zur Vorentscheidung. In Unterzahl legte Villforth, der den im Gesicht verletzten Tim Lackinger, sechsfacher Torschütze des ersten Durchgangs, nahtlos ersetzte, das 25:27 (58.) nach. Christian Stuber entschied sechzig Sekunden vor Schluss mit dem 25:28 eine spannende Partie zu Gunsten der SG Lauterstein. Erik Rummel und der zehnfache Torschütze Jochen Nägele stellten den Endstand her. „Wir haben in den entscheidenden Situationen kühlen Kopf bewahrt und auch in Unterzahl gut gearbeitet. Wir sind eher hektisch geworden, wenn wir in Führung lagen. Kämpferisch war die Leistung meiner Mannschaft heute allererste Sahne“, erklärte SGL-Trainer Timo Funk,

Auch die Umstellung seiner Abwehrformation nutzte dem TSV Heiningen an diesem Tag letztlich nichts. „Damit haben wir Lauterstein zwar nochmals vor Probleme stellen können, aber insgesamt waren sie cleverer und haben verdient gewonnen“, gratulierte TSV-Coach Marcus Graf, „immer wenn wir die Chance hatten, zu gewinnen, haben wir einfache Fehler gemacht. Vielleicht hat der eine oder andere bei dieser tollen Atmosphäre heute etwas weiche Knie bekommen.“

TSV Heiningen: Rieker, Braun; Gross, C. Zöller (3/1), R. Zöller (2), Hartl, De Boer (5), Frey, Unseld (4), Dannenmann (3), Rummel (3), Neudeck, Djokic, Kohnle (6).

SG Lauterstein: M. Nagel, Wagner; Stuber (1), F. Lackinger, Schmid, T. Lackinger (6), Kevin Nagel, Lenz (3), Villforth (5), S. Nägele, Kölle (4), Wagner, J. Nägele (10/3), Adelhelm, Mühleisen.