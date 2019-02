Skispringen c

Hinzenbach / thf

Wenige Tage vor ihrem 27. Wiegenfest am morgigen Dienstag hat es Carina Vogt verpasst, sich durch einen Podestplatz ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk zu machen. Beim Weltcupspringen im österreichischen Hinzenbach belegte die Olympiasiegerin vom SC Degenfeld aber nach starken Auftritten immerhin zweimal Rang sechs. Am Samstag sprang sie 79,5 und 82,5 Meter weit, war damit aber hinter Juliane Seyfarth (2.) und Katharina Althaus (3.) nur drittbeste Deutsche. Am Sonntag ließ sie 86,5 und 85,5 Meter folgen, Althaus (3.) und Seyfarth (4.) lagen erneut vor ihr. Teamkollegin Anna Rupprecht sprang am Samstag mit 79 und 76 Metern auf Rang 16, einen Tag später reichten 81 und 82 Meter zum 15. Platz. Beide Springen gewann die derzeitige Überfliegerin. Die Norwegerin Maren Lundby baute mit ihrem Doppelsieg die Führung im Gesamtweltcup aus. Mit 988 Zählern führt Lundby klar vor Althaus (867). Carina Vogt belegt mit 477 Zählern den sechsten Platz, Anna Rupprecht verteidigte mit nunmehr 157 Zählern ihren 18. Gesamrang.