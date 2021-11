Für Firat Arslan bietet sich bei der „Kölschen Fightnight“ in einer Woche in den 1200 Zuschauer fassenden Kölner Sartory-Sälen und vor den Kameras von Bild-plus die Gelegenheit, seinen Titel als Interkontinental-Champion des Verbands WBA zu verteidigen und damit seine Ranglistenplätze zu be...