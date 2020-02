Das kuriose Ende des Weltmeisterschaftskampfs von Firat Arslan gegen den Südafrikaner Kevin Lerena, den der Donzdorfer Profi durch einen Handtuchwurf von Promoter Erol Ceylan und somit durch technischen K.o. in der sechsten Runde verlor, will der 49-jährige Verlierer so nicht stehen lassen. Gut...