Erst machte Routinier Firat Arslan bei der Kampfnacht in der eigenen Göppinger Sportschule mit dem Magdeburger Herausforderer Toni Thes im Cruisergewichtsduell kurzen Prozess und schickte den ehemaligen Kickbox-Champion in Runde zwei mehrfach in den Ringstaub, wenige Minuten später hatte der 51-j...