Handball Bollwerk hält weitgehend dicht

Balingen / Jochen Schreitmüller

Mit einer beeindruckenden Defensivleistung legten die B-Jugendmädchen der TG Geislingen bereits in der ersten Hälfte den Grundstein zum deutlichen 28:19-Auswärtssieg bei der JSG Balingen-Weilstetten. Damit übernahm die TG auch nach Punkten den zweiten Tabellenplatz hinter der spielfreien TG Biberach, da Konkurrent TV Weingarten in Heiningen unterlag.

Die Marschroute der Gäste war klar. Mit dem gleichen Rezept wie im Heimspiel, der engen Deckung der Spielmacherin, wollte die TG die Balingerinnen frühzeitig an der Entfaltung hindern. In der ersten Hälfte setzte die Mannschaft den Matchplan perfekt um. Was auch immer die Gastgeberinnen versuchten, die TG fand stets eine passende Antwort.

Ann-Sophie Schurr im Abwehrzentrum und die variabel agierenden Mirja Simon und Kaja Ehrhardt machten ein Durchkommen ganz schwer. Nach zehn Minuten lag die TG folgerichtig bereits 9:3 vorn. Einige Konzentrationsschwächen der Geislingerinnen im Abschluss brachten Balingen mehr Ballbesitz, trotzdem gingen die Gäste mit einem beruhigenden 17:10-Vorsprung in die Halbzeitpause.

Eine taktische Umstellung der Heimmannschaft und etwas sorgloses Verteidigen der TG führte nach acht Minuten zum 16:19. Nach einer Auszeit lief es wieder wie am Schnürchen. Die TG setzte sich auf 23:16 ab, beim 25:18 fünf Minuten vor Schluss war der Sieg in trockenen Tüchern. Der Pfosten und die immer stärker werdende Balinger Torhüterin verhinderten ein noch deutlicheres Ergebnis.

TG Geislingen: Vu; Rienhardt (3), Schurr, Blessing (2), Bauder (3), Simon (5), König (2), Ehrhardt (6), Zachariadis (7/2).