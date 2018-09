Handball Blackout nach der Pause

Göppingen / cs

Die U 19 von Frisch Auf Göppingen hat das Derby in der Jugendbundesliga gegen den TV Bittenfeld nach einer ganz schwachen zweiten Halbzeit deutlich mit 22:37 verloren.

Dabei sahen die zahlreichen Zuschauer zunächst eine sehr ausgeglichene Begegnung, in der die Göppinger nach 20 Minuten noch mit 8:7 führten. Zahlreiche ausgelassene klare Wurfchancen verhinderten eine höhere Führung und schließlich gingen die Grün-Weißen mit einem 12:13-Pausenrückstand in die Kabine. Was dann im zweiten Spielabschnitt passierte, ist schwer zu erklären. Die Gäste setzten sich schnell auf 18:13 ab. Frisch Auf war sichtlich beeindruckt und verunsichert. Im Angriff reihte sich ein Fehler an den anderen und in der Abwehr bekam man keinen Zugriff mehr. Der TVB zog durch Tempogegenstöße von 21:16 auf 28:17 davon. Am Ende hieß es 37:22, die Enttäuschung bei Frisch Auf war groß. cs

Frisch Auf: Riegel, Nigro, Leichs (3), Gerasia, Rube (1), Eilers, Fröhlich (5), Mühlhäuser (4), Dudium (2), Klein (1), Rupp, Heim (1), Knezevic (5/1).