Handball Betonabwehr hält wieder dicht

Treffelhausen / ag

Im ersten Heimspiel des Jahres fuhr der TV Treffelhausen gegen den 1. Heubacher HV dank einer erneut überrragenden Leistung in der Defensive die ersten Punkte ein. Durch den letztlich ungefährdeten 19:13-Heimsieg verteidigten die Gastgeber ihren vierten Tabellenplatz.

Nach dem 2:2 in der achten Minute übernahmen die Blau-Weißen das Kommando und zogen binnen sieben Minuten auf 6:3 davon. Beide Mannschaften agierten konzentriert in der Abwehr und konnten sich auf ihre Torhüter verlassen. dadurch entstanden nur wenige Torchancen und noch weniger Treffer In der restlichen Spielzeit der ersten Hälfte trafen nur Jannik Niederberger (3) und Tobias Vesenmaier für die Gastgeber und sicherten ihrer Mannschaft damit die 10:7-Halbzeitführung.

Die Treffelhausener ließen auch in der zweiten Hälfte nichts anbrennen und bauten ihren Vorsprung bis zur 37. Minute auf 12:7 aus. Zwei Gästetreffer in Folge (13:10) brachten kurzzeitig Spannung ins Spiel zurück, ehe die Abwehr um den starken Torhüter Dennis Bühler den Laden wieder dichtmachte. Der TVT zog entscheidend auf 16:10 davon (53.), bis zum Abpfiff änderte sich der Abstand nicht mehr und Treffelhausen feierte den ersten Sieg im Jahr 2019.

Tore für den TVT: Brühl (1), Niederberger (5), Gold (5/1), Nagel (3), Schmid (2/1), Tobias Vesenmaier (2), Widmann (1).