Reiten Besuch im Reitstall als festes Ritual

Göppingen / Iris Ruoss

In den Reitstall nach Bad Boll zieht es Erika Schwarzkopf regelmäßig. „Im Winter nicht jeden Tag“, gibt sie zu, da sei es ihr zu kalt, da gehe sie manchmal nur füttern. Die Reiterin mit dem rot gefärbten Kurzhaarschopf erzählt, dass sie als 13-Jährige immer Sauerwasser holen musste und dabei am Göppinger Reit- und Fahrverein vorbei kam. „Ein Freund meines Bruders ist dort geritten“, sagt Schwarzkopf und sie konnte es sich nicht verkneifen, immer in den Stall zu schauen, die Pferde zu bewundern und sich auszumalen, einmal selbst auf Grand-Prix-Niveau zu reiten.

Der damalige Reitlehrer sprach sie an und hätte sie eine Hose angehabt, wäre sie aufs Pferd gekommen. „Von da an hatte ich immer eine Hose an auf dem Fahrrad“, lacht Schwarzkopf, deren Wunsch zu reiten sich dann auch beim Göppinger Verein, wo sie heute noch Mitglied ist, erfüllte. Mit 14 Jahren ging es los, ein Jahr später ritt die Jugendliche L-und M-Dressuren und gewann mit der Mannschaft die Landesmeisterschaft in der L-Dressur. 1973 holte sie Gold bei den Württembergischen Damenmeisterschaften, sie ist mehrfache Landesmeisterin, war zweimal Fünfte bei den Deutschen Meisterschaften. „1976 bekam ich als erste Amazone in Süddeutschland das Goldene Reitabzeichen verliehen“, erzählt die passionierte Reiterin. Bei George Theodorescu und Willi Schultheiß hat sie trainiert. Als reine Amateurin traf sie im Dressurviereck früher fast ausschließlich Berufsreiter. Seit sage und schreibe 62 Jahren reitet Erika Schwarzkopf regelmäßig auf Turnieren und hat ausschließlich ihre Pferde und Hund Cleopatra dabei. „Ich bin immer alleine auf den Turnieren unterwegs“, sagt sie, einen Pfleger brauche sie nicht, das schaffe sie gut alleine. 64 Jahre Reiterfahrung sind ein großer Schatz, den sich die 77-Jährige erarbeitet hat. Sie hat den Amateur-Reitlehrer-Schein und im Laufe ihrer Reitkarriere viele Pferde ausgebildet. „Auch die der Damen im Göppinger Reitverein“, sagt sie. Bis zur Grand-Prix-Reife hat sie die Pferde gebracht, bekam dafür ihre eigenen Pferde geputzt und gesattelt zum Reiten hingestellt. Gustav Kümmerle war ihr Mäzen, auch sein Pferd Valparaiso hatte sie unter dem Sattel. Als es an einen Arzt verkauft wurde, flossen bei der damals noch jungen Reiterin die Tränen. Dieses Jahr feiert sie mit Valparaisos neuem Besitzer Goldene Hochzeit. Seit 50 Jahren ist sie mit dem früheren Chefarzt der Göppinger Pathologie, Dr. Heinrich Schwarzkopf, verheiratet und auch der 94-Jährige war früher im Dressurviereck sicher in den Lektionen.

Ein bisschen hat die Amazone reiterlich schon zurückgesteckt. „S-Dressuren reite ich nicht mehr, das ist mir zu anstrengend“, sagt sie. Auch die Ausbildung ihrer Pferde, erst kürzlich hat sie sich ein neues gekauft, überlässt sie seit gut zehn Jahren Berufsreiter Michael Bühl. Wenn Erika Schwarzkopf auf den Bad Boller Badhof kommt, reitet sie mit ihrer siebenjährigen Bella Marie ihre Lektionen. Sie hat zwar längst das Seniorenalter erreicht, möchte aber reiterlich noch lange nicht zum alten Eisen gehören, denn in jeder Turniersaison holt sie sich immer noch gute Platzierungen und Siege, im Oldie-Cup beispielsweise, den sie schon mehrfach gewonnen hat.