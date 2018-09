Alpinsport Berglauf der besonderen Art

Donzdorf / Andreas Bulling

Für die meisten Menschen sind 7134 Meter Höhe zu Fuß unerreichbar. Beim höchsten Bergrennen auf den Pik Lenin in Kirgisistan haben die Teilnehmer neun Stunden Zeit, um die gut 2700 Höhenmeter im Eis zu absolvieren. Die Kunst für Uli Calmbach aus Donzdorf bestand darin, sich in nur einer Woche zu akklimatisieren. Das geschieht vor Ort mit Wanderungen bis auf über 6000 Meter, um den Körper an die Höhe zu gewöhnen.

Wegen des prognostizierten unbeständigen Wetters für den Renntag entschied sich Calmbach zu einer „Hauruck- Aktion“. Zwei Tage vor dem Rennen stieg er mit zwei Begleitern nachts um 2 Uhr auf. Ehefrau Andrea blieb mit Magen-Darm- und Höhenproblemen im Basislager. Das Trio kam gut voran und genoss ab 5600 Metern Höhe den Sonnenaufgang. Minus 20 Grad und die Höhe machten auch ihnen zu schaffen. Calmbach kehrte bei 7000 Metern um wegen „Wahrnehmungsstörungen und Sehproblemen“.

Trotz dieses Dämpfers fühlte er sich zwei Tage später „sauwohl“ für das Rennen. Um 4 Uhr ging es vom Start weg gleich zur Sache. „Mir blieb die Luft weg, die Kirgisen und Russen rennen da wirklich, ich konnte nur hinterhermarschieren“, berichtet Calmbach. Es war wieder sehr kalt und ab etwa 6000 Metern Höhe kam heftiger Wind hinzu. Calmbach musste sein Gesicht gegen Erfrierungen schützen. Hände und Füße waren warm und er kam bestens voran. Am Kontrollpunkt auf 6400 Metern Höhe gab es heißen Tee aus geschmolzenem Schnee. Für den 55-Jährigen ging es im Rennen nicht um die Platzierung, er wollte unter neun Stunden auf den Gipfel. Dass er das schafft, war ihm ab 7000 Höhenmetern klar. Am Gipfel froren ihm die Freudentränen an der Backe fest, so hoch war er noch nie. Hinter einem kirgisischen Träger und einer kirgisischen Bergsteigerin hatte er den Gipfel in 7:43 Stunden geschafft.

Danach musste der Donzdorfer noch sieben Stunden ins Basislager absteigen. Durch die Sonneneinstrahlung waren die angetauten Gletscherquerungen kein leichtes Unterfangen. Selbst für den erfahrenen Bergsteiger Calmbach war es „eine Grenzerfahrung“, aber die „geniale Landschaft belohnt“ für die erlittenen Qualen.