Ringen Beim Tabellenführer ist nichts zu holen

Beim ungeschlagenen Oberliga-Tabellenführer KG Baienfurt/Ravensburg traten die Ebersbacher Ringer um Trainer Jörg Sänger an. Da die Filstäler auf ihre beiden ungarischen Ringer verzichten mussten, einige Athleten verletzt waren und eine Niederlage fast unausweichlich war, reisten die Ebersbacher ersatzgeschwächt in Baienfurt an. Das tat der Spannung keinen Abbruch, so dass die 500 Zuschauer trotzdem auf ihre Kosten kamen und spannende Kämpfe geboten wurden.

Im ersten Kampf traf der Ebersbacher Jugendliche Ismail Tashuev (57kg/Griechisch-römisch) auf Moritz Buck. Gegen diesen hatte der Filstäler keine Chance und musste den Kampf knapp vor Ende der ersten Halbzeit durch technische Überlegenheit des Ravensburgers abgeben (Einzel-/Mannschaftswertung 4:0/4:0).

Armin Turzer (130kg/Freistil) hatte gegen den deutschen Spitzenringer Jan Zirn ebenfalls das Nachsehen und musste sich durch technische Überlegenheit des Heimringers geschlagen geben (4:0/8:0).

Stefan Weller (61kg/GR) holte gegen Magomed Makaev die ersten Punkte ins Filstal, nachdem er seinen Gegner mit 5:4 nach Punkten besiegen konnte (0:1/8:1).

Pjotr Gabrynowicz (98kg/FR) stellte sich gegen den starken Timofei Xenidis in den Dienste der Mannschaft, konnte aber ebenfalls den technischen Überlegenheitssieg seines Gegners nach knapp drei Kampfminuten nicht abwenden (0:4/12:1).

Der Ravensburger Patryk Dworczyk (66kg/FR) holte die vollen Punkte, da Ebersbach in dieser Gewichtsklasse niemand aufstellen konnte (4:0/16:1).

Kevin Hiller (86kg/GR) ging gegen Roman Berko verletzt in den Kampf und ließ sich gleich zu Beginn durch einen Achselwurf seines Gegners auf beide Schultern befördern (4:0/20:1).

Jan Seidl (71kg/GR) konnte, nachdem der Mannschaftskampf schon verloren gegeben werden musste, frei aufringen und holte sich gegen Lukas Buck nach super Kampf einen 5:2-Punktesieg (0:2/20:3).

Beflügelt vom Kampf zuvor drehte auch Vadim Kozanov (80kg/FR) auf und holte sich mit sehenswerten Aktionen gegen Marcel Bolduan einen ungefährdeten 9:4-Punktsieg (0:2/20:5)

Im vorletzten Kampf musste auch Niklas Nutsch (75kg/FR) die Überlegenheit seines Gegners Kevin Henkel nach zwei Minuten neidlos anerkennen (4:0/24:5).

Zum Abschluss kämpften Hansi Scherr (75kg/GR) und Benedikt Rebholz auf Biegen und Brechen, keiner der beiden Athleten wollte im Standkampf nachgeben und eine Wertung abgeben. Die Punkte fielen nur durch die Passivitätsentscheidungen des Kampfrichters, sodass sich der Ebersbacher am Ende mit einer knappen 1:2-Punktniederlage abfinden musste (1:0/25:5).

Nächster Gegner Weilimdorf

Diese Niederlage wurde abgehakt und das Augenmerk auf den bevorstehenden Kampf gegen die SG Weilimdorf am kommenden Samstag gerichtet. Dabei wollen die Filstäler zu Hause vor heimischen Publikum wieder erstarkt in Bestbesetzung auf Punktejagd gehen und ihren Anhängern ­spannende und siegreiche Kämpfe bieten. Mario Schmidtke