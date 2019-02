Frauenhandball Beim Primus heute Abend zu Gast

Göppingen / rf

Am heutigen Samstag um 20 Uhr sind die Handballerinnen von Frisch Auf Göppingen II in Wolfschlugen zu Gast. Der TSV führt mit 24:8 Punkten die Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg an, dicht gefolgt von der SG Schoz­ach, die mit 22:8 Punkten ein Spiel weniger aufweisen.

Die „Hexenbanner-Mädels“ sind sehr heimstark; erst einen Punkt mussten sie zuhause abgeben und das auch nur, weil sich Allensbach II mit Spielerinnen der ersten Mannschaft verstärkt hatte. Routinier Nina Vollmer und Youngster Antonia Amann lenken die TSV-Angriffe auf Rückraummitte. Dreh- und Angelpunkt beim Primus ist allerdings Linkshänderin Mara Seitzer, ein Energiebündel, der auch in der Vorrunde in Göppingen beim 30:19-Erfolg zehn Treffer gelangen.

Wolfschlugen hat den Aufstieg ins Visier genommen und da wird Frisch Auf II eher als Pflichtaufgabe gesehen. In Göppingen hat sich die Lage ein wenig entspannt. Durch zuletzt 12:6 Punkte haben die Grün-Weißen die Abstiegsplätze verlassen und können ohne Druck nach Wolfschlugen fahren. Frisch Auf verfügt über einen sehr großen und sehr jungen Kader, durch die Zusammenarbeit mit der A-Jugend sind alle Positionen drei- bis vierfach besetzt. Besonders die Jugendspielerinnen unterliegen starken Leistungsschwankungen, die bisher verletzten „Alten“ stoßen peu a peu ins Team zurück und so haben die Trainer jede Woche die Qual der Wahl, die richtige Aufstellung festzulegen. Die Göppingerinnen müssen couragiert und zielstrebig zu Werke gehen, dabei sollten sie die Fehlerquote gering halten und auch kämpferisch überzeugen, dann haben sie auch als Underdog die Chance, in Wolfschlugen zu bestehen. rf