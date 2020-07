Spät kam die Genehmigung, aber sie kam rechtzeitig. Nachdem der Handballverband Württemberg (HVW) am Wochenende in seiner Präsidiumssitzung grünes Licht für Wettkampfspiele und Turniere gab, liefen die Vorbereitungen für das 24. Beachhandball-Jugendturnier der TG Geislingen auf Hochtouren. Am...