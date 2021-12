Der Termin ist fett im Kalender angestrichen: Samstag, Basketball, Kreisliga Nord. Der TV Altenstadt tritt beim TSV Bad Boll an. Derbyzeit beim Spitzenreiter. Als Sportfan braucht man einfach seine Dosis Live-Sport am Wochenende – gerade dann, wenn ohnehin so ziemlich alles pausiert oder den Spie...