Trotz der Corona-Krise herrscht bei den Basketballern der Turnerschaft Göppingen Freude und Euphorie – in der kommenden Saison spielt die Mannschaft von Coach Ljubomir Petkovic in der Oberliga. Der zweite Platz in der kurz vor Saisonende abgebrochenen Landesliga-Runde bedeutet den Aufstieg, weil...