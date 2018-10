Boxen Ballyhoo mit Handgemenge

Göppingen / Wolfgang Karczewski

Obwohl sie sich erst am 17. November im Boxring in Göppingen gegenüberstehen, lieferten sich GBU-Weltmeister Firat Arslan aus Donzdorf und der Schweizer Herausforderer Sefer Seferi einen verbalen Schlagabtausch, der in einem Handgemenge endete.

Beim ersten Aufeinandertreffen der beiden Cruisergewichtler spuckte Seferi große Töne. „Ich kenne keine Angst. Am 17. November wird eine neue Ära beginnen“, sagte er vor dem Duell mit dem Lokalmatadoren, in dem es nicht nur um den WM-Gürtel im sportlich unbedeutenden Verband GBU, sondern auch um den WBO-Interconti-Titel geht.

„Für Seferi ist es die Chance seines Lebens. Wenn er sagt, es gibt Krieg, dann freue ich mich. Ich werde zu 100 Prozent vorbereitet sein“, konterte Arslan. Am Ende der ersten Begegnung, als sich Arslan und Seferi Gesicht an Gesicht gegenüberstanden, wurde der Schweizer handgreiflich und schubste seinen Kontrahenten. Dennoch konnte er Arslan nicht aus der Fassung bringen. Wolfgang Karczewski