Handball B-Jugend legt vor, Männer ziehen nach

Hohenems / sn

Den ersten Treffer warfen die Gastgeber, doch nur acht Sekunden später wurde Tim Lackinger auf Linksaußen freigespielt und erzielte den Ausgleich. Hinten verteidigten Stephan Mühleisen und Steffen Nägele im Innenblock stark, vorne zog die SGL durch Rückpässe das Spiel immer wieder in die Breite.

Nach dem 2:2 gerieten die Gäste in Überzahl sogar in Rückstand. Erst in der siebten Minute glich Tim Lackinger aus. Danach fing sich die SGL auch im Angriff und Jochen Nägele erzielte die 4:3-Führung. Dem Ausgleich des HC ließ Silas Bäuerle in Unterzahl einen Rückraumkracher folgen. Steffen Nägele, Stephan Mühleisen und Tim Lackinger erhöhten auf 8:4 (17.). Danach wechselte Lauterstein kräftig durch, dadurch stockte der Spielfluss. Den Ausgleich der Vorarlberger verhinderten die Gäste gerade noch, Fabian Lackinger und Jochen Nägele bauten die Führung danach auf drei Tore aus. Hohen­ems blieb aber dran und beim 10:11 stand das Spiel auf Messers Schneide. Jochen Nägele erzielte mit einem beherzten Stemmwurf das 12:10. Den Vorsprung verteidigten die Gäste bis zum 14:12 zur Halbzeit.

Lauterstein startete hochkonzentriert in Durchgang zwei. Jochen Nägele legte das 15:12 vor, Daugirdas verkürzte per Siebenmeter und Steffen Nägele legte das 16:13 nach. Hinten bekam Stephan Mühleisen einen Siebenmeter gegen sich. Keeper Matthias Nagel, der nach 20 Minuten Platz für Marc Bertele gemacht hatte, kehrte ins Tor zurück und hielt gegen den Litauer Daugirdas. Vorne setzte sich Jonas Villforth in Unterzahl durch. Die folgenden sechs Minuten zeigten sich die Gelb-Blauen Angreifer variabel. Fünf verschiedene Spieler erzielten die nächsten Lautersteiner Treffer.

Auch die Defensive funktionierte und Marc Bertele bekam ein ums andere Mal einen Ball zu fassen. Beim 22:16 führte Lauterstein erstmals mit sechs Treffern. Nach dem nächsten Torerfolg der Gastgeber justierte SGL-Trainer Timo Funk in einer Auszeit nach. Bis zum 24:20 (51.) kam Lauterstein wegen leichter Fehler im Angriff nicht entscheidend weg. Dann aber nutzten die Gelb-Blauen eine Überzahl eiskalt. Im Tor war Matthias Nagel zurückgekehrt und trug einige Paraden bei, in der Umschaltbewegung reagierte Silas Bäuerle zweimal gut und traf aus der eigenen Hälfte ins leere Hohenemser Tor. Binnen fünf Minuten zeigte sich die Lautersteiner Überlegenheit endlich auf der Anzeigetafel. Das 30:22 durch den elffachen Torschützen Jochen Nägele war der letzte Treffer, bevor die Gastgeber noch zweimal zum Endstand trafen.

Timo Funks Analyse zum Spiel fiel gewohnt kurz und prägnant aus: „Es waren einige Zuschauer dabei. Für uns hat es sich angefühlt wie ein Heimspiel. Wir haben dem Spiel unseren Stempel aufgedrückt, es aber schlussendlich verpasst, das auch permanent auf die Anzeigetafel zu bringen.“ Die große Unterstützung kam dadurch zustande, dass ein Doppelspieltag ausgetragen wurde. Zuvor hatte bereits die B-Jugend der SG LTB gegen die Voralberger gespielt und mit 31:28 ebenfalls die Punkte mitgenommen.

SGL: M. Nagel, Bertele; F. Lackinger (1), Schmid (1), T. Lackinger (4), Clement, K. Nagel, Villforth (3), S. Nägele (3), Bäuerle (5), J. Nägele (11/3), Mühleisen (1).