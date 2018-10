BW-Oberliga Ausgereiftes Spiel bringt den Sieg

Heiningen / ksis

„Auswärtssieg“ – so tönte es nach Spielende in der spärlich besuchten Felsenberghalle in Schwieberdingen. Das Handball-Spiel hätte mehr Zuschauer verdient gehabt, denn es war eine BWOL-Begegnung auf hohem Niveau. Beide Mannschaften gingen von Beginn an hohes Tempo und zeigten ihre jeweilige Klasse. Heiningen mit dem etwas feineren Spielaufbau, Strohgäu kam dagegen mehr über die Physis. So entstand eine packende Partie, in der sich keine Mannschaft absetzen konnte.

Eine Viertelstunde vor Spiel­ende änderte sich das Geschehen. Die Gastgeber mussten ihrem hohen körperlichen Einsatz Tribut zollen, jetzt setzte sich das technisch ausgereiftere Spiel Heiningens mehr und mehr durch. Dies und der in der Breite besser besetzte Kader waren letztendlich ausschlaggebend für den hochverdienten Auswärtssieg der TSV-Frauen.

Dementsprechend zufrieden äußerte sich Trainer Gerd Römer nach dem Spiel: „Wieder einmal haben wir mit einer hohen Leistungsdichte auf allen Positionen überzeugen können. Hauptsächlich Lena Kühnrich und Mandy Mohr zeigten in der Defensive eine überragende Leistung. Jetzt zeigt sich auch so langsam, dass die Mannschaft sich weiterentwickelt hat.“

Viel Zeit zum Ausruhen haben die Heininger Frauen nicht. Denn schon am Samstag (18 Uhr) ist das Team zu Gast beim Aufsteiger TuS Steißlingen. Ein nicht zu unterschätzender Gegner, der nach mäßigem Saisonstart und einem frühen Trainerwechsel mittlerweile zwei Siege in vier Spielen zu verzeichnen hat. ksis

TSV Heiningen: Baars, Thiemann; Vogl (5/1), Klages (3), Baumeister (5), Walter, Weißer (3), Mohr, Raab, Djokic, Kühnrich (2), Philipp (2), Maier (5), Scheel (8).