Handball-Württembergliga Ausgelassene Chancen bescheren Hochspannung

Lauterstein / sn

Die SG Lauterstein hat nach einem herben Dämpfer an Allerheiligen wieder in die Erfolgsspur gefunden und gewann gegen den TV Gerhausen mit 30:27 (16:12). Allerdings standen sich die Gelb- Blauen lange Zeit selbst im Weg.

Verzichten mussten die Hausherren auf Matthias Nagel und Jonas Villforth, die beide krankheitsbedingt ausgefallen waren. Wieder mit von der Partie war Jochen Nägele, doch auch er war noch nicht wieder im Vollbesitz seiner Kräfte. Aus diesem Grund wechselten Timo und Wolfgang Funk frühzeitig Andreas Schuster für die Abwehr ein, um die anderen Linkshänder etwas schonen zu können.

Doch auch Gerhausen hatte sich etwas für die zuletzt bärenstarke rechte Angriffsseite der Gelb-Blauen einfallen lassen: Mario Kölle wurde sehr offensiv gedeckt, seine Kreise sollten eingeengt werden. Doch ausgerechnet Kölle erzielte das 1:0. Gerhausen drehte die Partie und bis zum 5:6 fand die Defensive der Lautersteiner kaum statt. Im Angriff war es an der linken Seite, aus dem Schatten der rechten zu treten. Das gelang zu Beginn auch gut. Steffen Nägele und Tobias Schmid nutzten die Räume und trafen entweder selbst oder Stephan Mühleisen wurde am Kreis gefunden. Mühleisens Doppelpack vom Kreis war gleichbedeutend mit der ersten Zwei-Tore-Führung (10:8). Bis zum 12:11 in der 17. Minute konnte Gerhausen noch Schritt halten. Dann spielte die Abwehr der SG groß auf und ließ in den restlichen Minuten nur noch einen Treffer zu. Die Ballgewinne wurden zu schnellen Gegenstößen umgewandelt und bis zur Pause stand es 16:12. Dabei vergaben die Funk-Schützlinge über ein Dutzend weitere Großchancen, von einer Vorentscheidung konnte zur Pause noch keine Rede sein.

Nach dem Seitenwechsel gingen die Fehlwürfe weiter. Freie Würfe blieben an Gerhausens Marco Azevedo Marques hängen und seine Vorderleute leckten Blut. Die Gäste erzielten die ersten beiden Treffer der zweiten Hälfte, ehe Steffen Nägele den Bann brach. Durch Treffer von Mario Kölle und Jochen Nägele wurde der Vorsprung wieder ausgebaut und beim 20:16 bog Lauterstein auf die Siegerstraße ein. Doch ein vergebener Siebenmeter und eine Zeitstrafe gegen Fabian Lackinger boten den Gäste die Chance zu verkürzen.

Beim 21:21 in der 46. Minute war das Spiel gar wieder ausgeglichen. Doch jetzt kämpfte die SGL um die Siegchance. Stephan Mühleisen wurde toll am Kreis freigespielt und Mario Kölle veredelte eine starke Abwehraktion mit einem Gegenstoß. Bis zum 26:25 wechselten sich beide Mannschaften mit dem Toreschießen ab. Lauterstein kassierte eine Zeitstrafe, wusste die zwei Minuten allerdings mit einer beherzten Abwehr zu überstehen und vorne verwandelte Jochen Nägele einen Siebenmeter. Auch das 28:25 per Gegenstoß ging auf sein Konto. Stephan Mühleisen beantwortete mit seinem fünften Tor den Treffer der Gäste und machte den Deckel auf die Partie. Beide Mannschaften trafen noch einmal zum 30:27. sn

SG Lauterstein: Bertele; Stuber, F. Lackinger, Schmid (1), T. Lackinger (5/2), Nagel (1), Lenz (1), Schuster, S. Nägele (5), Kölle (6), J. Nägele (5/1), Mühleisen (5).