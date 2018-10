Handball-Landesliga Ausfall-Liste schrumpft zusammen

Gingen / Steven Franzisi

Am morgigen Sonntag um 17 Uhr bestreiten die Landesliga-Handballer der SG Kuchen-Gingen in der Gingener Hohensteinhalle ihr nächstes Heimspiel, es ist ein ganz wichtiges. Zu Gast ist der Aufsteiger TSG Söflingen II, dessen Leistungsstärke kaum einzuschätzen ist.

Die Söflinger Oberliga-Reserve steht derzeit mit 4:6 Punkten auf dem zehnten Platz. Gastgeber KuGi ist der unmittelbare Tabellennachbar, mit allerdings nur 2:8 Zählern. Wie schwer die Mannschaft aus der Nähe von Ulm einzuschätzen ist, beweisen ihre bisherigen Ergebnisse. Zu Buche stehen neben einem deutlichen Sieg gegen das Spitzenteam TV Reichenbach auch zwei Niederlagen aus den vergangenen beiden Spielen gegen Kirchheim und Altenstadt. Der Kader ist mit individuell starken und gut ausgebildeten Spielern besetzt, heraus sticht Patrick Klöffel, der bisher einen Schnitt von knapp zehn Toren pro Spiel aufweist. Die SG erwartet also eine Mannschaft die versucht, ihr Spiel mit viel Tempo zu gestalten.

KuGi-Trainer Ralf Riethmüller stehen für die Partie nach mehrwöchiger Verletzungspause Moritz Mayer und Marc Becker endlich wieder zur Verfügung. Beide haben sich von ihrer Schulter- bzw. Rückenverletzung erholt.

Unter der Woche hat Riethmüller mit seiner Mannschaft die Fehler der Vorwoche gegen Vöhringen analysiert. Der Coach hat die Mannschaft für morgen gut eingestellt, um an die bisherigen Leistungen anknüpfen zu können, die trotz mäßiger Ergebnisse so schlecht nicht waren. Morgen will die SG unbedingt durch einen Heimsieg mit den Söflingern in der Tabelle gleichziehen.