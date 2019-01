Handball-Landesliga Aus Ruhekissen wird Zitterpartie

Geislingen / Von Frank Schäffner

Während die Nationalmannschaft im WM-Spiel um Platz drei nach klarer Führung am Ende mit einem Tor verlor, ging es für die Altenstädter gerade noch einmal gut. Nach ausgeglichener erster Hälfte stabilisierten die Gastgeber ihre bis dahin nicht wie gewohnt konsequente Abwehrarbeit und erarbeiteten sich dadurch einen Sechs-Tore-Vorsprung. In der Schlussphase ging kaum noch ein Ball ins Tor, während die Gäste, vor allem in Person von David Tovmasyan, noch einmal richtig loslegten und tatsächlich ausglichen. Dem Tabellenführer gelang noch der glück­liche Siegtreffer, während die Saulgauer im Gegenzug vergeblich auf die Strafwurfentscheidung der Schiedsrichter warteten.

Saulgau zeigte sich von Beginn an als starker Gegner, der den Ball schnell durch die Reihen laufen ließ und aus dem Rückraum vor allem mit Dennis Kaumann und Vasile Balan immer gefährlich war. Bis zum 6:6 waren die Kontrahenten gleichwertig, ehe die Gäste sich einige Fehlversuche leisteten. Der TVA nutzte das zur 9:6-Führung durch Kreisläufer Moritz Veil nach schönem Pass von Piotr Bielec, der zuvor selbst mit präzisen Rückraumwürfen geglänzt hatte. Die Außen Maximilian Pilz und Jörn Bausch waren mehrmals mit schnellen Angriffen erfolgreich und Simon Knosp zeigte sich wieder durchsetzungsstark aus dem Rückraum mit überraschenden Würfen nach blitzschnellen Körpertäuschungen.

In der Abwehr fehlte aber noch der sonst so konsequente und frühe Zugriff. Der TSV kam oft unbedrängt zum Abschluss und war beim 11:11 wieder dran. Martin Heer löste im Tor Ionut Torica ab und entschärfte gleich mehrere Distanzwürfe. Wieder legte der TVA zwei Tore vor, doch TSV-Torhüter Jonas Engler parierte ebenfalls mehrmals. Seine Vorderleute nutzten die Paraden ihres Keepers und glichen zur Pause zum 16:16 aus.

Nach Wiederbeginn hielt Heer weiterhin seinen Kasten sauber und legte so die Basis für den schnell anwachsenden Vorsprung. Rechtsaußen Axel Bottek eröffnete eine Serie von vier Toren ohne Gegentreffer. Bielec, Knosp und Oliver Köppel trafen aus dem Rückraum mit ihren individuellen Wurfvarianten. Als Knosp sogar in Unterzahl zum 26:19 traf, schien der TVA auf der sicheren Seite. Aber noch waren fast 18 Minuten zu spielen und jetzt scheiterten die Schützen mehrmals am Torhüter, verloren den Ball durch technische Fehler und ermöglichten so den Gästen eine Aufholjagd. Tovmasyan nutzte jede Lücke zum Wurf und traf in der Schlussphase allein fünf Mal. Als zwei Zeitstrafen für Altenstadt folgten, fiel dem TSV das Aufholen noch leichter. Auch die enge Deckung gegen Torjäger ­Bielec zeigte Wirkung.

In der vorletzten Minute glich Tovmasyan zum 28:28 aus. In einer Auszeit erklärte TVA-Trainer Andreas Frey den Plan für den finalen Spielzug. Den schloss Knosp auf halbrechts durch die Abwehr ab und konnte nur unfair gebremst werden. Jörn Bausch verwandelte den Siebenmeter nervenstark. Saulgau hatte noch einmal die Gelegenheit zum Ausgleich. Für die letzte Aktion in der Mitte am Kreis erwarteten die Gäste einen Strafwurf, aber der Pfiff blieb aus, was dem TV Altenstadt beide Punkte und die Fortsetzung seiner beeindruckenden Siegesserie sicherte.

Nach dem Schlusspfiff verabschiedeten die Altenstädter ihren Linksaußen Marco Härringer zum Auslandssemester nach Dänemark. Er würde gerne zum Württembergligisten TV Altenstadt zurückkehren. An diesem Ziel können seine Mitspieler nach dem Sieg gegen Bad Saulgau weiter festhalten. Der Weg wird allerdings noch lang und schwer.

TVA: Torica, Heer; Pilz (4), Knosp (5), Köppel (3), Girgin (1), Moritz Veil (1), Robin Veil, Bausch (6/2), Micha Bottek, Axel Bottek (1), Bielec (8/2), Christ, Bahadir.