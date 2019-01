Tischtennis Auftakt in der neuen Halle

Süßen / ks

Am Sonntag starten die Damen der TTG Süßen in die Rückrunde der 3. Bundesliga. Zum ersten Mal wird dabei in der neuen Sporthalle in der Jahnstraße gespielt. Spielbeginn ist bereits um 13 Uhr, das Spiel wurde um eine Stunde nach vorne verlegt.

Zu Gast ist die zweite Mannschaft der DJK Kolbermoor, die momentan den dritten Platz in der Tabelle einnimmt. Süßen steht nach einer katastrophalen Vorrunde mit null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Immerhin gab es in der Vorrunde gegen das Team aus Kolbermoor ohne Süßens Nummer 1 Katharina Sabo nur eine 4:6-Niederlage. Es bleibt abzuwarten, ob Kolbermoor erneut mit Ex-Europameisterin Krisztina Toth spielt. Ist sie dabei, sind die Gäste aus Oberbayern ganz klar in der Favoritenrolle. Die Damen der TTG wollen aber unbedingt die ersten Punkte einfahren. Sie werden voraussichtlich zu fünft an den Start gehen. ks