Der Turngau-Präsidentin lag ihr Anliegen sehr am Herzen. Eindringlich rief Nicole Razavi zu Beginn des Gauturntags in der Süßener Kulturhalle die 72 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 30 der insgesamt 82 Vereine dazu auf, sich selbst ehrenamtlich für den Turngau Staufen zu engagieren oder auch andere Personen darauf anzusprechen. „Mir bereitet es Sorge, dass unsere gute Arbeit auf immer weniger Schultern verteilt ist, lasst uns deshalb die Arbeit mehr gemeinsam machen und uns dementsprechend aufstellen“, so die Aufforderung der Präsidentin, die zu bedenken gab: „Wenn der Turngau seine Arbeit nicht mehr stemmen kann, bricht ganz viel weg.“

Ihren ebenfalls in diese Richtung formulierten Jahresbericht hatte Nicole Razavi wie weitere Mitglieder des Präsidiums und des Hauptausschusses in schriftlicher Form vorab vorgelegt. Allein der Kassenbericht wurde vom Vizepräsidenten Finanzen, Andreas Esenwein, aktuell vorgetragen. Er konnte einen Jahresüberschuss von knapp 25 000 Euro vermelden. Auf eine Aus­sprache verzichteten die zufriedenen Delegierten, die Entlastung der Funktionäre war Formsache.

Auch die vorbereiteten Satzungsänderungen waren schnell erledigt. Künftig will der Turngau laut Jörg Allmendinger, Vizepräsident Geschäftsführung und Verwaltung, die modernen Kommunikationsmedien wie Videokonferenz oder Online-Stimmabgabe nutzen, um Beschlüsse zu fassen.

Bei den Wahlen wurden die Vizepräsidenten Jörg Allmendinger und Martin Sauer (Freizeit- und Gesundheitssport) sowie Vizepräsidentin Nicole Seidl-Quintus (Verbandsentwicklung) bestätigt. Aus dem Hauptausschuss wiedergewählt wurden Simone Hesse (Turnwartin Turnen männlich), Verena Schmitz (Turnen weiblich), Heidi Binder-Leibold (Wettkampfgymnastik), Andreas Gerzabek (Faustball), Markus Wüster (Volleyball), Peter Salomon (Rhönrad), neu ist Sabine Gösele als Mehrkampf-Turnwartin. Kassenprüfer bleiben Jörg Schneider und Walter Kneller.

Wie die Suche nach Mitarbeitern gestaltete sich auch die Vergabe der Turngau-Veranstaltungen für das Jahr 2020 schwierig, so sind Ausrichter für beide Kinder-Turnfeste noch gesucht, während der Gauturntag am 28. März beim TSV Eschenbach stattfindet.

Zu Beginn des Turntags hielt Süßens Bürgermeister Marc Kersting fest, dass die Stadt die Vereins- auf Jugendförderung umgestellt habe. Jugenddezernent Rudolf Dangelmayr hob die jährliche Förderung des Turngaus mit 16 000 Euro vom Landkreis hervor. Peter Lutz, Präsident des TSV Süßen, gab preis, dass viele Nutzer des neuen Fitness-Studios gerade deshalb kommen, weil der Betreiber ein Verein sei.

Landtagsabgeordneter Peter Hofelich wusste um das Land als verlässlichen Partner des Sports. Während Sportkreispräsident Lothar Hilger den weiteren Einsatz für den Solidarpakt Sport signalisierte, lud STB-Vertreter Karlheinz Rössler die Turnvereine zum Besuch der Turn-WM im Oktober in Stuttgart ein.