BW-Oberliga Aufholjagd führt nicht ans Ziel

Heiningen / ksis

Nach zwanzig Spielminuten lag der TSV Heiningen mit 4:12 zurück. Der TSV hatte erhebliche Probleme, ins Spiel zu finden. Die Leistungsträgerinnen Anna-Laura Vogl und Ronja Weißer waren verletzungsbedingt nicht oder nur temporär einsatzfähig, die Mannschaft wirkte über weite Strecken völlig verunsichert. Die Fehlerquote erreichte beängstigende Werte und selbst klarste Torchancen konnten nicht verwertet werden. Dass das Team um Trainer Gerd Römer zur Halbzeit nur einen Rückstand von fünf Toren (10:15) hatte, war der Tatsache geschuldet, dass die Gäste nur mit acht Feldspielerinnen antraten und dass die TSV-Frauen sich zurückkämpften.

Das zeigte sich dann deutlicher in der zweiten Hälfte. Die Gäste erzielten ganze acht Treffer, sie hatten durch ihr hohes Tempo in den ersten zwanzig Minuten erhebliche konditionelle Probleme. Der TSV hatte das Geschehen jetzt im Griff, war aber nicht in der Lage, dies toremäßig umzusetzen. Gefühlt ein Dutzend klare Torchancen konnten nicht genutzt werden. Und trotzdem wäre ein Punktgewinn möglich gewesen. Es lief die letzte Spielminute, beim Stand von 22:23 prallte ein Wurf von Melanie Scheel vom Innenpfosten an die Unterkante der Querlatte und dann zurück aufs Spielfeld. Trainer Gerd Römer: „Das ist Handball auf BWOL-Niveau. Fehler werden bestraft. Und wir hatten davon einfach zu viele. Die Chancenverwertung war suboptimal und trotzdem hat die Mannschaft bravourös gekämpft. Wir müssen uns aber deutlich steigern, um wieder in die Spur zu kommen.“ ksis

TSV Heiningen: Baars, Thiemann; Klages (5), Baumeister, Walter, Ullmann, Weißer (1), Mohr, Raab (1), Djokic, Kühnrich, Philipp (5), Maier (5), Scheel (5/1).