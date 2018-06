Reiten Auf Turnieren im Einsatz

Kreis Göppingen / swp

Christiane Weber (LPSV Donzdorf Alb/Fils) gewann mit ihren Haflingern auf dem Fahrturnier in Marbach die Zweispänner-Dressurprüfung der Kl. A. Im Hindernisfahren wurde sie Vierte, in der Geländeprüfung Fünfte. Nina- Alexandra Staudenmayer (LPSV) wurde in Heidenheim-Aufhausen Vierte der Dressurpferdeprüfung Kl. M. Sina Pantelek (RV Lautertal) belegte in Welzheim Platz sechs in der Dressur Kl. L Trense. Melanie Benz (RVL) holte in Münsingen Rang sieben in der Dressur Kl. L Trense. Natalie Gauß (RVL) siegte in Heidenheim in der Dressur Kl. M**, wurde Zweite in der Kl. M**, Vierte der Reitpferdeprüfung, gewann die Dressur Kl. S auf Trense, wurde Dritte in der Dressur Kl. S auf Trense und Zweite der Kl. S**. Annika Schmid (LPSV) kam in Blaubeuren auf Platz fünf in der Dressur Kl. M** und auf Rang zehn in der Dressurpferdeprüfung Kl. A, in Heidenheim wurde sie Zweite der Dressurreiterprüfung Kl. M und Siebte der Kl. M*. Kathrin Schmid (LPSV) wurde in Holzgerlingen Siebte der Dressurprüfung Kl. S und in Heidenheim Achte der Dressur Kl. M*.