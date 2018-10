Triathlon Auf Hawaii in den Olymp des Sports

Deggingen / Jochen Weis

Ironman Hawaii: Diese zwei Worte sind für jeden Triathleten pure Magie, das Sinnbild für einen Lebenstraum. Nur einmal dabei zu sein bei diesem Mythos, durchzuhalten, ins Ziel zu kommen. Wer sich bei der Ironman World Championship – so heißt der älteste Langdistanz-Triathlon seit 1982 – in die Siegerliste einträgt, dem ist ein Platz im Olymp des Sports sicher. Wie Patrick Lange aus Bad Wildungen, dem Sieger der beiden vergangenen Jahre. Oder dem Kölner Jan Frodeno, WM-Sieger 2014 und 2015. Oder aber Hermann Scheiring aus Deggingen, im bürgerlichen Leben Dozent an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg – und auf Hawaii Sieger und damit Weltmeister der Altersklasse 60.

Was diesen Sieg für Scheiring so besonders und einzigartig macht: Zwar gehört Triathlon für den ehemaligen Leichtathleten schon seit 30 Jahren untrennbar zum Leben, gekrönt von großen Erfolgen, etwa von WM-Bronze 2013 in London über die Olympische Distanz oder dem Titel über die Mitteldistanz bei den kontinentalen Titelkämpfen 2016 in Walchsee. Aber: „Der Ironman Hawaii war erst mein zweiter Ironman“, sagt Scheiring. Seine Wettkampf-Premiere über die Langdistanz hatte der promovierte Erziehungswissenschaftler erst im September vergangenen Jahres beim Ironman Itlay in Cervia gegeben, einem der zuletzt weltweit 43 Qualifikationswettkämpfe der Ironman-Serie für Hawaii.

Wobei Scheiring seinerzeit ganz bewusst volles Risiko ging, denn an der Adria musste der heute 60-Jährige noch in der Altersklasse 55 starten. Seine Überlegung: „Ich wollte die Möglichkeit haben, mich mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf auf Hawaii vorbereiten zu können“, erzählt er, „deshalb musste ich dieses Risiko eingehen und in Kauf nehmen, dass es mit der Qualifikation dann nicht klappen könnte. Was aber kein Beinbruch gewesen wäre.“ Am Ende machte sich sein Wagemut jedoch bezahlt: Hinter dem Italiener Urbano Ferrazzi sicherte sich Scheiring den zweiten Startplatz für die WM auf Big Island, der östlichsten Insel des Archipels im Pazifik.

Warum aber nach so vielen Erfolgen der Schwenk zur Langdistanz, zum Ironman? Genau deswegen, sagt Scheiring. Einer, der in seinen Alterklassen alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt, braucht ganz einfach die neue, große Herausforderung. „Die Faszination unseres Sports ist es, die eigenen Grenzen auszuloten und an diese Grenzen zu gehen, vielleicht sogar noch ein Stück weit darüber hinaus“, erzählt Scheiring, „beim Ironman wird das Ganze noch einmal auf die Spitze getrieben. Die Weltmeisterschaft auf Hawaii ist dabei eine der letzten Stätten des Wunschdenkens, ein Traum. Es ist ein Privileg, dort starten zu dürfen – zusammen mit den besten Athleten der Welt.“ Nur etwa 2400 Sportlern wird diese Ehre jährlich zuteil.

Dabei wäre der Weg nach Hawaii zweimal fast frühzeitig zu Ende gewesen. Das erste Mal im Februar im Trainingslager auf Fuerteventura. „Da habe ich gewaltige Probleme mit der Halswirbelsäule bekommen“, erzählt Scheiring. Ein typisches Problem vieler Athleten, verursacht durch eine Überlastung beziehungsweise Fehlhaltung im Training. „Das habe ich aber mithilfe eines Physiotherapeuten wieder in den Griff bekommen.“ Etwas dramatischer war die Situation, als fünf Wochen vor der Abreise plötzlich ein stechender Schmerz im Oberschenkel den Traum vom Ironman platzen zu lassen schien – ausgerechnet bei der Generalprobe, beim Triathlon in Zell am See. „Ich habe dort die Halbdistanz absolviert, der Wettbewerb war zugleich die Qualifikation für die WM 2019 in Nizza“, berichtet Scheiring, „wegen eines Wetterumschwungs hatte es Ende August geschneit, es war eiskalt. Am Ende haben die Organisatoren das Radfahren abgesagt.“

Scheiring absolvierte zwar den nun nur noch Swim-and-Run-Wettbewerb, kam auch als souveräner Sieger seiner Altersklasse ins Ziel. Aber eben nur unter Schmerzen, die – wie sich später herausstellte – durch einen Muskelfaserriss im Bizeps des linken Oberschenkels verursacht wurden. Aber auch in diesem Fall wirkte der Physiotherapeut Wunder – auch wenn Scheiring noch gewisse Restzweifel hegte, dass der Muskel die Belastungen des Wettkampfs überstehen würde. „Da war immer ein leichtes Ziehen. Ich konnte zwar wieder ohne Einschränkungen trainieren, aber es hat mich doch die ganze Zeit über beschäftigt.“

Auf Big Island angekommen, waren diese Gedanken jedoch schnell verflogen, spätestens das tägliche Schwimmtraining am Pier von Kailua-Kona – dort kommen jeden Morgen Profis, Age-Grouper und Trainer zusammen – ließ Scheiring vollends eintauchen in den Mythos Ironman Hawaii. Ein Hochgefühl, das den Degginger auch durch den Wettkampf tragen sollte. „Die Angst vor dem Start, ich könnte den Ironman nicht schaffen, ist bei mir gar nicht aufgekommen“, sagt er, „klar war ich aufgeregt. Aber das war eher die Ungeduld: Wann geht es endlich los?“ Als der große Moment dann kam und der Pulk sich im Pazifik auf die 3,86 Kilometer lange Schwimmstrecke machte, gab es für Scheiring nur noch „dieses Wahnsinnsgefühl: Jetzt bist du mit den Besten der Welt unterwegs, unglaublich.“

Auch bei den beiden weiteren Disziplinen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen, waren die Endorphine Scheirings Treibstoff. „Beim Schwimmen ist der Pulk noch dicht beisammen, da hat man das Gefühl, man schwimmt in einem Whirlpool, der auf die doppelte Stufe hochgeschaltet ist.“ Dann aber wird jeder der Teilnehmer mehr und mehr zum Einzelkämpfer, der mit sich und der Strecke klarkommen, sich selbst antreiben muss.

„Bei mir war da immer dieses Hochgefühl da. Jetzt bist du hier auf Haiwaii, lebst deinen Traum“, erzählt Scheiring, „dazwischen hat dann immer wieder der Autopilot die Steuerung übernommen. Da läuft eine Gedankenkette immer und immer wieder ab: Wie ist dein Tempo? Zu schnell? Zu langsam? Was macht dein Puls? Passt die Atmung?“ Und dazwischen, sagt Scheiring, habe er auch immer wieder mal einen Blick auf die grandiose Landschaft werfen können. „Aber wirklich nur gelegentlich, man ist einfach zu fokussiert.“

Unterstützung hatte Scheiring bei seinem Abenteuer Hawaii dennoch: „Einige Bekannte waren extra für den Wettkampf angereist. Die haben mich nicht nur angefeuert, sondern mir auch immer wieder auf Tafeln meine aktuelle Zeit angezeigt. Ich war also immer über alles im Bilde.“

Was auch für den Rückstand auf Jeff Cudderbeck von den Virgin Islands galt, einer der ganz Großen seiner Zunft und lange Zeit mit Kurs auf Sieg, 17 Minuten betrug sein Vorsprung auf Scheiring. Bis zum berüchtigten Energy Lab. Die Strecke führt dort durch ein Lavafeld, der Name stammt vom „Natural Energy Laboratory“, das dort Möglichkeiten der ozeanothermischen Energiegewinnung erforscht.

„Im diesem Abschnitt ist die Luft noch einmal fünf Grad wärmer als auf dem Rest der Strecke“, erzählt Scheiring, „genau auf diesen Abschnitt habe ich mich ganz gezielt vorbereitet, denn ich mag Hitze. Und da hat mir der heiße Sommer in Deutschland geholfen.“ Im Energy Lab kassierte Scheiring den bis dato in der Altersklasse führenden Cudderbeck ein, „ich habe Schritt für Schritt auf- und ihn schließlich überholt.“ Der entscheidende Moment für den größten Triumph Scheirings. „Richtig geglaubt habe ich es erst, als ich durchs Ziel gelaufen bin“, erzählt der 60-Jährige. 1:04:44 Stunden fürs Schwimmen, 5:10:41 Stunden beim Radfahren und 3:30:10 Stunden fürs Laufen und 69 Starter in seiner Altersklasse abgehängt: Das sind Scheirings Werte für die Ewigkeit.

Der Ironman ist inzwischen Geschichte, das Hochgefühl aber geblieben. Auch wenn Scheiring noch etwas der Jetlag plagt. Ob er im kommenden Jahr wieder auf Hawaii antritt? Immerhin ist er als Sieger seiner Altersklasse automatische qualifiziert. Darüber habe er sich noch keine Gedanken gemacht, nun stehe erst einmal wieder die Familie im Fokus. Frau, Kinder, Enkel. „Die Familie ist mein großer Rückhalt. Sie hat während meiner Vorbereitung immer zurückstecken müssen, hat alles klaglos ertragen. Nun sind meine Frau und meine Enkel froh, dass alles vorbei ist.“